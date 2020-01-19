شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما أسباب الإصابة بالبواسير وما أنواعها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم شديد فى فتحة الشرج يصاحبه فى بعض الأحيان نزول الدم مع عدم القدرة على التبرز، وعند الذهاب للطبيب يكشتف المريض أنه يعانى من الإصابة بالبواسير، وخلال هذا التقرير سنتعرف عن أسباب الإصابة بالبواسير، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ما البواسير؟ البواسير هى تعرض الأوعية الدموية التى تقع فى الجزء السفلى من فتحة الشرج للتورم والانتفاخ، وهذا الأمر يتسبب فى تعرض الشخص المريض لنزول الدم، فى بعض الأحيان يصل إلي النزيف. ما أنواع البواسير؟هناك العديد من أنواع البواسير، ومنها: ما أنواع البواسير؟هناك العديد من أنواع البواسير، ومنها:

- البواسير الداخلية، هذا النوع لا يتسبب فى التعرض لألم وهى داخلية ولا يمكن رؤيتها، والعلامة الوحيدة علي الإصابة بها عند التعرض للنزيف.

- البواسير الخارجية، وتقع حول فتحة الشرج، وهذا النوع يزيد من التعرض والإصابة والشعور بألم شديد، ويصاحب ذلك نزول الدم. ما أعراض الإصابة بالبواسير؟هناك العديد من الأعراض التي تشير علي إصابتك بالبواسير، والتي يجب توخي الحذر منها، وهي: ما أعراض الإصابة بالبواسير؟هناك العديد من الأعراض التي تشير علي إصابتك بالبواسير، والتي يجب توخي الحذر منها، وهي:

-نزول الدم ويصاحبه الشعور بألم شديد وذلك خلال عملية الإخراج.

- تهيج في منطقة الشرج.

-ألم و عدم الشعور بالراحة عند الحركة أو الجلوس.

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-التعرض للإصابة بانتفاخ حول فتحة الشرج.

كيف يمكن اكتشاف الإصابة بالبواسير؟

هناك بعض الاختبارات التي تساعد فى اكتشاف الإصابة، ومنها عن طريق الذهاب للطبيب وإجراء الكشف عن طريق إدخال الإصبع داخل فتحة الشرج للتعرف إذا كان هناك زوائد أو أورام، ومكان البواسير ومدى انتفاخها. ما أسباب الإصابة بالبواسير؟هناك بعض الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بالبواسير، ومنها: ما أسباب الإصابة بالبواسير؟هناك بعض الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بالبواسير، ومنها:

-التاريخ العائلي.

-التعرض للدفع بقوة أثناء عملية التبرز.

-حمل الأشياء الثقيلة .

-ممارسة الجنس من فتحة الشرج.

-الإمساك الشديد.