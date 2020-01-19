فوائد السباحة فى الماء البارد خلال الشتاء

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من صعوبة السباحة فى الماء البارد، خاصة في فصل الشتاء، إلا أنها قد تحمل مجموعة من الفوائد الصحية لجسمك ولصحتك النفسية أيضاً، وذلك بحسب ما أظهرت الدراسات العلمية، حيث إن السباحة فى الماء البارد تساعدك فى إنقاص وزنك، علاوة على مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى، نتعرف على هذه الفوائد فى التقرير التالى، وفقاً لما ذكره الموقع البريطاني "Net doctor".

عندما تسبح في الماء البارد فيجب على جسمك أن يعمل لمجرد البقاء دافئًا، ونتيجة لذلك يمكنك حرق المزيد من السعرات الحرارية.

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