- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد السباحة فى الماء البارد خلال الشتاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من صعوبة السباحة فى الماء البارد، خاصة في فصل الشتاء، إلا أنها قد تحمل مجموعة من الفوائد الصحية لجسمك ولصحتك النفسية أيضاً، وذلك بحسب ما أظهرت الدراسات العلمية، حيث إن السباحة فى الماء البارد تساعدك فى إنقاص وزنك، علاوة على مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى، نتعرف على هذه الفوائد فى التقرير التالى، وفقاً لما ذكره الموقع البريطاني "Net doctor".
فوائد السباحة في الماء البارد • زيادة التمثيل الغذائي
عندما تسبح في الماء البارد فيجب على جسمك أن يعمل لمجرد البقاء دافئًا، ونتيجة لذلك يمكنك حرق المزيد من السعرات الحرارية.
من المعروف أن أي تمرين يساعد في زيادة إنتاج الناقلات العصبية التي تشعرك بالدماغ، وتسمى الإندورفين، والتي تعمل على تحسين مزاجنا وتساعد في معالجة التوتر والقلق.
في حالة غمر نفسك بالماء البارد بانتظام ستتعرف على شيء يسمى صدمة الماء البارد، يمكن لهذه الصدمة أن تقوى جهاز المناعة، مما يساعد على إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء ومضادات الأكسدة، والتي ثبت أنها تعزز نظام المناعة لديك وتقلل من الأمراض المختلفة من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض القلب.
وعلى الرغم من فوائد السباحة فى الماء البارد إلا أنه قد يحمل بعض المخاطر أيضاً مثل: انخفاض حرارة الجسم، تورم الأصابع.
كانت هذه تفاصيل خبر فوائد السباحة فى الماء البارد خلال الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.