7 فوائد لشرب ماء الليمون فى الصباح.. منها ترطيب جسمك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ماء الليمون من المشروبات الصحية التى يمكنك إدراجها فى نظامك الغذائى، حيث يمكن شرب ماء الليمون صباحاً كروتين يومى لما له من تأثير إيجابى كبير على صحتك، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد شرب ماء الليمون وأسباب تجعلك تتناول هذا المشروب فى الصباح، وذلك وفقاً لما ذكره موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي. 7 أسباب لشرب ماء الليمون ​1- يساعد في الهضمقد يكون الحمض الموجود في الليمون مفيدًا بشكل خاص في ضبط مستويات حمض المعدة، والتي تميل إلى الانخفاض مع تقدمنا في العمر، وبالتالى يساعد فى تحسين الهضم. 2- يساعدك جسمك على البقاء رطباًمعظمنا لا يشرب ما يكفي من الماء، لذا شرب ماء الليمون يومياً هي وسيلة سهلة لترطيب جسمك بالمياه والوقاية من الجفاف. 3- إنقاص الوزن ماء الليمون من أفضل المشروبات التى تساعد على حرق الدهون وتحسين عملية الأيض أو التمثيل الغذائى، وهو ما يساعدك على إنقاص الوزن، خاصة إذا شربت ماء الليمون فى الصباح. 4- مضاد للأكسدةيحتوي الليمون على مواد مغذية نباتية تحمى جسمك من الأمراض، هذه المغذيات النباتية لها خصائص قوية مضادة للأكسدة ، والتي تمنع تلف الخلايا من الأكسدة، وهو ما يساعد فى الوقاية من الأمراض . 5- غنى بفيتامين Cعصير نصف ليمونة في الماء يوفر أكثر من سدس الاحتياج اليومي لفيتامين C، وهو أمر ضروري لحمايتنا من تلف الخلايا وإصلاح الأنسجة. 6- يوفر البوتاسيوملا يمكن لجسمك أن يعمل بدون البوتاسيوم، إنه ضروري للتواصل بين العضلات والأعصاب، ونقل العناصر الغذائية وتنظيم ضغط الدم، والفواكه والخضروات هي مصادر مهمة للبوتاسيوم. 7- يساعد على منع حصى الكلىيساعد ماء الليمون في منع حصوات الكلى، حيث إن زيادة السوائل تساعد في منع الجفاف - وهو سبب شائع لحصى الكلى.

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