شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تشير إلى إصابتك بعدوى وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث العدوى عندما تدخل الميكروبات إلى الجسم أو من خلال الجرح وتتكاثر، مما يسبب المرض أو تلف الأعضاء أو الأنسجة أو المرض، فى بعض الأحيان تكون هناك ميكروبات تتواجد عادةً داخل جسمنا بشكل غير ضار دون التسبب في حدوث مشاكل، وتسبب العدوى إذا لم يكن جهاز المناعة لدينا قويًا بدرجة كافية، وفى هذا التقرير نتعرف على علامات الإصابة بالعدوى وعلاجها، وفقاً لموقع "Drugs". أعراض الإصابة بالعدوىقد تختلف الأعراض اعتمادًا على أي جزء من جسمك مصاب، على سبيل المثال، في حالة إصابة أحد أجزاء بشرتك بالعدوى، تتضمن الأعراض عادةً احمرارًا وتورمًا حول المنطقة وإفرازات صفراء. للعدوى في الجسم وأعراض أخرى مثل:

- الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة.

- سعال.

- إسهال.

- مشاكل العين.

- التعب أو الإرهاق.

- صداع الرأس.

- الغثيان أو القيء.

- ألم.

- طفح جلدي.

- احمرار وألم، تورم ، أو إفرازات في منطقة معينة.

- سيلان أو احتقان الأنف.

- ضيق في التنفس.

- التهاب الحلق أو تقرحات الفم.

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- تصلب الرقبة.

- تعرق أو قشعريرة.

- إفرازات من مكان العدوى.

- مشاكل في المسالك البولية.

ويمكن أن تؤدي بعض الإصابات إلى مضاعفات قد تهدد الحياة وتسمى التسمم.

- يمكن استخدام المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات البكتيرية.

- يمكن استخدام مضادات الفطريات لعلاج الالتهابات الفطرية.

- يمكن استخدام طرق أخرى مثل تخفيف الألم، مزيلات الاحتقان لعلاج بعض الالتهابات الفيروسية.

- يمكن استخدام أدوية الميثيل لعلاج الالتهابات الطفيلية. أسباب العدوى تعيش الملايين من الميكروبات على بشرتنا وداخل جسمنا، وتتسبب بشكل عام في ضرر بسيط، الكائنات الأكثر شيوعا التي يمكن أن تسبب العدوى ما يلي:

- البكتيريا وعادة ما تكون كائنات وحيدة الخلية تتغذى في كل مكان (أي في الهواء أو الماء أو التربة أو الطعام)، تشمل الالتهابات البكتيرية الشائعة حب الشباب والالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية والتهابات الأذن.

- الفيروسات، تشمل الالتهابات الفيروسية الشائعة نزلات البرد والانفلونزا والهربس.

- الفطريات، هذه كائنات متعددة الخلايا تعيش بحرية في التربة أو الماء أو تشكل علاقات طفيلية أو تكافلية مع النباتات أو الحيوانات، من الأمثلة على الإصابات الفطرية القلاع المهبلي والقدم الرياضي.

- الطفيليات، هذه الكائنات تعيش في أو على كائن حي من نوع آخر مثل الديدان الدبوسية أو الديدان الشريطية.

- البريونات، ينتشر بعضها عن طريق منتجات اللحوم المصابة (مثل مرض كروتزفيلد جاكوب).

عادة، يساعد نظام المناعة لديك على حماية جسمك من هؤلاء الغزاة، ومع ذلك ، فإن السرطان والعلاج الكيميائي والأدوية مثل الستيرويدات والمعادن الثقيلة والسموم وسوء التغذية أو النوم والعديد من الحالات الصحية الأخرى يمكن أن تلحق الضرر بجهاز المناعة لديك مما يقلل من قدرتك على مكافحة العدوى.