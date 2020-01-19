تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الطماطم بالبنجر

المقادير - الجزر : كوب (مقشر ومبشور)

- طماطم : كوب (مفرومة)

- الشمندر : ثلاث أرباع الكوب (مسلوق ومقشر / مفروم شرائح رفيعة)

- مكعبات الثلج : 8 قطع الطريقة: ضعي الجزر والطماطم والبنجر والثلج في الخلاط الكهربائي.

اضربي المزيج حتى يصبح ناعماً ومتجانساً.

اسكبي العصير في أكواب وقدميه فوراً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكه الجزر طريقة تحضير عصير الشمندر والبرتقال

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