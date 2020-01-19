تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموذي التوت البري بالشوفان للرجيم

المقادير

- الشوفان : نصف كوب

- حليب : كوب

- التوت البري : نصف كوب (مجمد ومشكل)

- العسل : 3 ملاعق كبيرة

- لبن زبادي : ثلث كوب

- ثلج : ربع كوب الطريقة: ضعي الحليب والشوفان والتوت واللبن الزبادي والثلج في الخلاط الكهربائي.

اضربي المزيج لمدة دقيقتين حتى يصبح ناعماً.

صبي المزيج في أكواب وحليه بالعسل وقدميه فوراً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المهلبية بالحليب تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك التوت

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