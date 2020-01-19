المقادير

- البرتقال : 1 حبة (مقطع شرائح رفيعة)

- الزنجبيل : شريحة (طازج)

- القرفة : 2 عود

- شاي إيرل جراي : كيسان

- العسل : ملعقة كبيرة

- الماء : 4 اكواب (مغلي) الطريقة: ضعي البرتقال الشرائح والزنجبيل والقرفة في إبريق الشاي.

أضيفي الماء المغلي وأكياس الشاي واتركي المزيج يغلي على نار منخفضة لمدة 5 دقائق.

ازيلي الإبريق عن النار واتركيه مغطى لمدة 3 دقائق.

صبي الشاي في أكواب وأضيفي العسل وقدميه ساخناً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية البرتقال تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة القرفة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شاي ايرل جراي بالبرتقال والقرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.