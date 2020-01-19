تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير تفاح وكرفس

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- التفاح : 1 كيلو

- الكرفس : 800 غم

- الجزر : 400 غراماً (مقطّع إلى مكعبات) الطريقة: اعصري التفاح بواسطة العصارة الكهربائية.

ضعي العصير في إناء.

اعصري الكرفس بواسطة العصارة الكهربائية.

ثم أضيفي العصير إلى عصير التفاح.

اعصري الجزر بواسطة العصارة الكهربائية.

وبعدها أضيفي العصير إلى مزيج الكرفس والتفاح.

اخلطي المكونات جيداً حتى يتجانس المزيج.

اسكبي المزيج في أكواب التقديم.

قدّمي العصير بدرجة حرارة الغرفة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة التفاح الكرمبل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مربى الجزر

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