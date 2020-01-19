تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة التمر بالصوص

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : كوب ونصف (منخل)

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ربع كوب

- التمر : كوب (منزوع النوى ومفروم)

- حليب : كوب

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- سكر : نصف كوب

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة صغيرة

- بودرة الكاكاو : ملعقة كبيرة

- جبن كريمي : علبة (طري بحرارة الغرفة)

- حليب مركز محلى : نصف كوب (مكثف) الطريقة: اخفقي البيض والفانيلا والزيت والسكر في الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج ناعماً.

أضيفي الحليب والطحين والبيكنج باودر واخلطي.

أضيفي القرفة المطحونة والقهوة والكاكاو واخلطي جيداً ثم أضيفي التمر واخلطي حتى تتجانس المكونات.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين.

صبي مزيج الكيك في القالب وأدخليه الفرن على حرارة 190 لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد مدة 15 دقيقة ثم انقليه لطبق التقديم.

لتحضير الصوص: اخفقي الحليب المكثف المحلى مع الجبن حتى يصبح المزيج ناعماً وكريمياً سائلاً.

صبي المزيج فوق الكيك وقطعيه وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير التمر بجوز الهند

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