القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : 2 كوب (منخل)

- سميد خشن : كوب

- لبن زبادي : كوب

- سكر : كوب

- الزيت النباتي : كوب

- الخل : ملعقة كبيرة

- البيض : 4 حبات

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- شيرة : 2 كوب (قطر)

- فستق حلبي : 4 ملاعق كبيرة (مفروم / للتزيين) الطريقة: اخفقي البيض مع السكر والفانيلا ثم أضيفي الخل وقلبي.

أضيفي الزيت واخلطي.

أضيفي اللبن الزبادي والسميد والطحين والملح والبيكنج باودر واخلطي المكونات جيداً حتى يصبح الخليط ناعماً ومتجانساً.

ادهني طبق الفرن بالقليل من الطحينة وصبي مزيج البسبوسة وأدخلي الطبق للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة حتى تنضج.

ازيلي البسبوسة من الفرن واتركيها لتبرد قليلاً، ثم وزعي الشيرة والفستق الحلبي عليها وقطعيها وقدميها. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مفروكة الفستق بالقشطة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة البسبوسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.