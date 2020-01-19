تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة التفاح الكرمبل

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : كوب

- الشوفان : ثلث كوب

- سكر : ثلث كوب

- السكر البني : ربع كوب

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة (باردة / مقطعة مكعبات صغيرة)

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- عصير التفاح : ثلث كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- التفاح : 2 حبة (كبير الحجم / مقشر ومفروم مكعبات) الطريقة: سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

بطني صينية الكيك بالزبدة ورشة طحين.

اخلطي الطحين مع الشوفان والسكر الأبيض والسكر البني والقرقة وجوزة الطيب والملح.

أضيفي الزبدة للخليط وافركي المزيج حتى يصبح مثل الفتات ثم ازيلي حوالي نصف كوب من الخليط جانباً.

اخلطي النصف المتبقي من مزيج الطحين والشوفان والقرفة مع البيكنج باودر والبيكنج صودا وعصير التفاح والبيض والفانيلا جيداً بالخفاقة اليدوية أو الكهربائية حتى تمتزج المكونات.

أضيفي التفاح وقلبي.

ضعي المزيج في الصينية المجهزة وضعي نصف كوب مزيج الطحين والسكر والشوفان فوق الخليط ووزعيه.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 35 دقيقة.

ازيلي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد قليلاً.

قطعي الكيك وقدميه دافئاً أو بارداً إلى جانب آيس كريم الفانيلا أو الكريمة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة القرفة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيورية التفاح

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