تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لتغليفة الكيك : حليب : ثلث كوب

الزبدة : ثلث كوب

الزبدة : ثلاث أرباع الكوب

الفانيليا : ملعقة صغيرة

الشوكولاتة : كوب (مفرومة) - خليط كيك الشوكولاتة الجاهزة : علبة

- الزيت النباتي : ثلث كوب

- البيض : 2 حبة

- حليب : 300 ميلليلترا

- الفانيليا : ملعقة صغيرة الطريقة: Advertisements اخلطي خليط الكيك بالزيت والبيض والحليب والفانيلا بحسب التعليمات على العبوة حتى يتجانس.

صبي الخليط بقالب الكيك المجهز مسبقاً بدهنه بالزبدة ورشة طحين.

اخبزي الكيك في فرن محمى لمدة 40 دقيقة أو حتى ينضج.

اتركي الكيك ليبرد تماماً ثم اقلبيه في طبق التقديم.

لتحضير تغليفة الشوكولاتة: ضعي الزبدة والسكر والحليب والفانيلا في قدر على النار مع التحريك حتى يذوب السكر ثم خففي النار.

عند الغليان أضيفي الفانيلا والشوكولاتة المفرومة وحركي حتى تذوب ويصبح المزيج ناعماً.

صبي الخليط على الكيك المبرد وزيني برقائق الشوكولاتة حسب الرغبة وقدميها. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مولتن كيك بالشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المهلبية بالحليب

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