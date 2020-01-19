تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية البطاطس مع الدجاج

المقادير

- البطاطس : 5 حبات

- الدجاج : دجاجة (مقطعة)

- مرق دجاج : 2 كوب

- بهار دجاج : 2 ملعقة صغيرة

- سماق : 2 ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الزيت : حسب الحاجة (للقلي) الطريقة: 1.نقوم بسلق الدجاج وقلي البطاطس والدجاج. 2. ثم نضع القليل من الزيت في الصينية ونضع البصل حتى يتذبل ثم نضع البطاطس والدجاج والبهارات ومرق الدجاج والسماق. Advertisements 3.نغطي الصينية لمدة ربع ساعة على الغاز ثم تقدم ساخنة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن البطاطس بالبصل والجبن تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالبصل والزبيب

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