تعرفي على طريقة إعداد وتحضير يخنة بطاطس

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لحم راس عصفور : 500 غراماً (مسلوق)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- البطاطس : 3 حبات (مقشرة ومقطعة مكعبات ومقلية)

- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة)

- مرق اللحم : 2 كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : ملعقة كبيرة (مهروس)

- عصير الليمون : 2 حبة الطريقة:

سخني ملعقة من الزيت النباتي وقلبي البصل المفروم لمدة 3 دقائق حتى يطرى.

أضيفي اللحم المسلوق والبطاطس وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي المرق والملح والفلفل واتركي المزيج على النار لمدة 15 دقيقة حتى تتمازج النكهات.

سخني باقي كمية الزيت في مقلاة وقلبي الثوم لمدة دقيقة حتى تظهر الرائحة ثم أضيفي الكزبرة الخضراء وحركي وازيلي المقلاة عن النار.

أضيفي تقلاية الكزبرة والثوم للقدر للبطاطس واللحم والمرق وحركي المزيج واتركيه على النار لمدة 3 دقائق.

ازيلي القدر عن النار ووزعي عصير الليمون عليه.

اسكبي اليخنة في طبق التقديم وقدميها ساخنة مع الأرز المفلفل حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن البطاطس بالبصل والجبن تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حمص بالقرع والثوم

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