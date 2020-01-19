تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طريقة عمل الملوخية المجمدة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- مرق دجاج : 4 اكواب
- ورق غار : 3 ورقات
- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة
- فلفل أسود : حسب الرغبة (مطحون)
- ملح : حسب الرغبة
- الملوخية : 900 غم
- الثوم : 6 فصوص (مهروس)
- الكمون : ملعقة كبيرة
- زيت الزيتون : نصف كوب
- عصير الليمون : حسب الرغبة (حامض)
الطريقة:
1- في قدر عميق على النار، ضعي مرق الدجاج، ورق الغار، ومعجون الطماطم.
2- حرّكي المكونات جيداً حتى تتجانس المكونات ثم نكّهي بالملح والفلفل الأسود.
3- اتركي المكونات على نار متوسطة الحرارة حتى تغلي من التحريك من وقت إلى آخر.
4- زيدي الملوخية ثم اتركي الخليط من جديد على النار لمدة 20 دقيقة حتى يغلي.
5- سخّني زيت الزيتون في مقلاة على النار، أضيفي حبوب الكمون والثوم ثم قلّبي المكونات حتى يتغير لونها.
6- أبعدي المقلاة عن النار ثم أضيفي المكونات إلى قدر الملوخية.
7- اسكبي بعدها عصير الليمون الحامض، حرّكي حتى تتجانس المكونات ثم قدمي الملوخية مباشرة على سفرتك.
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