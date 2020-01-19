تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طريقة عمل الملوخية المجمدة

المقادير

- مرق دجاج : 4 اكواب

- ورق غار : 3 ورقات

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : حسب الرغبة (مطحون)

- ملح : حسب الرغبة

- الملوخية : 900 غم

- الثوم : 6 فصوص (مهروس)

- الكمون : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : نصف كوب

- عصير الليمون : حسب الرغبة (حامض)

الطريقة:

1- في قدر عميق على النار، ضعي مرق الدجاج، ورق الغار، ومعجون الطماطم.

2- حرّكي المكونات جيداً حتى تتجانس المكونات ثم نكّهي بالملح والفلفل الأسود.

3- اتركي المكونات على نار متوسطة الحرارة حتى تغلي من التحريك من وقت إلى آخر.

4- زيدي الملوخية ثم اتركي الخليط من جديد على النار لمدة 20 دقيقة حتى يغلي.

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5- سخّني زيت الزيتون في مقلاة على النار، أضيفي حبوب الكمون والثوم ثم قلّبي المكونات حتى يتغير لونها.

6- أبعدي المقلاة عن النار ثم أضيفي المكونات إلى قدر الملوخية.

7- اسكبي بعدها عصير الليمون الحامض، حرّكي حتى تتجانس المكونات ثم قدمي الملوخية مباشرة على سفرتك.

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