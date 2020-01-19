تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باذنجان محشي بالبرغل

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الباذنجان : 4 حبات (متوسط طولي الشكل/ مقطع أنصاف بالطول)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- برغل : نصف كوب (خشن مغسول ومصفى)

- الماء : ربع كوب

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- أعشاب مجففة : 2 ملعقة صغيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- طماطم : 3 حبات (مقشرة ومفرومة ناعم)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم / للزينة) الطريقة: بطني صينية الفرن بورق الزبدة وسخني الفرن على حرارة 400 درجة.

ازيلي القليل من لب الباذنجان من الأنصاف.

ادهني الباذنجان من الداخل والخارج بالقليل من زيت الزيتون بواسطة فرشاة وتبليه بالملح والفلفل وضعيه في الصينية وأدخليه الفرن لمدة 40 دقيقة حتى يطرى ثم ازيليه من الفرن واتركيه جانباً حتى يبرد.

ضعي البرغل في الماء واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى ينفش ويطرى.

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة وأضيفي البصل وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يطرى.

أضيفي الثوم والأعشاب والقرفة والملح وحركي لمدة دقيقة.

أضيفي الطماطم وتبلي بالفلفل واتركي المزيج لمدة 10 دقائق.

احشي أنصاف الباذنجان المشوية في الحشوة وأعيدي الطبق للفرن لمدة 10 دقائق.

قدميه ساخناً مع رشة البقدونس. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كباب بالباذنجان تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالبرغل

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