تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالكاجو والخضار

المقادير

- للصلصة الحلوة والحامضة :

الخل الأبيض : نصف كوب

الكاتشاب : ملعقة كبيرة

عصير الأناناس : 3 ملاعق كبيرة

الماء : ملعقة كبيرة (نقي)

صلصة الصويا : ملعقة كبيرة (خفيفة، جاهزةً)

ملح : حسب الرغبة

- الدجاج : قطعة (فخذ / مُسحَّب)

- نشاء البطاطس : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- بهار : حسب الرغبة

- الفليفلة الحمراء : نصف حبة (مُقطَّعة إلى مُربَّعات)

- فليفلة خضراء : نصف حبة (مُقطَّعة إلى مُربَّعات)

- الفليفلة الصفراء : نصف حبة (مُقطَّعة إلى مُربَّعات)

- البصل الأحمر : نصف حبة (مُقطع إلى مُربَّعات)

- الهليون : 3 عود (مُقطَّع إلى شرائح)

- أناناس : 3 ملاعق كبيرة (مُقطَّع إلى مُكعبات)

- كاجو : 2 ملعقة كبيرة

الطريقة:

1. يُقطَّع الدجاج إلى قطع صغيرة بحجم اللقمة لكلٍّ منها. تُغمر اللقمات في نشاء البطاطس لخمس دقائق.

2. يُصبُّ الزيت في مقلاة ساخنة على حرارة عالية، ثمَّ تُقلَّب لقمات الدجاج في الزيت، مع نثر الملح والبهار حسب الرغبة.

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3. تُقلَّب لقمات الدجاج، مع تخفيف الحرارة، ويستمر الطهو لخمس 5 دقائق. ثمَّ، تُضاف الخضراوات (الفليفلة الملوَّنة والبصل والهليون) والأناناس، وتُطهى مع لقمات الدجاج، وذلك حتى تصبح طرية.

4. تُعدُّ الصلصة الحلوة الحامضة عبر خلط مكوِّناتها جيِّدًا في مقلاة، على حرارة خفيفة، مع التقليب، حتَّى تصبح الصلصة سميكة القوام. ثمَّ تضاف أربع ملاعق من الصلصة إلى مقلاة الدجاج والخضراوات، مع الخلط جيِّدًا. يُضاف الكاجو، والمزيد من الملح، إذا لزم الأمر، مع التقليب لدقائق.

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