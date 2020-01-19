تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الرز الأبيض المسلوق للرجيم

المقادير

- الأرز البسمتي : كوب (أو أمريكي مغسول)

- الماء : 2 كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة الطريقة: انقعي الأرز في ماء بارد لمدة 30 دقيقة ثم صفيه.

ضعي الماء في قدر مع الملح على نار عالية حتى يبدأ بالغليان.

أضيفي الأرز وخففي النار واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى يتشرب الماء وينضج.

ازيلي القدر عن النار واتركيه لمدة 10 دقائق مغطى.

حركي الأرز بخفة بواسطة شوكة.

اسكبي الأرز في طبق التقديم وقدميه ساخناً إلى جانب اليخاني أو اللحم أو الدجاج حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالليمون والزعفران تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاصس المقلية بالخل والملح

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