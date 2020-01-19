تعرف علي أهم وأبرز فوائد الحرنكش

الحرنكش هي عبارة عن ثمرة كرويّة الشكل ذات حجم صغير تكون أشبه بحبّة العنب أو بالكرز وهي تتّخذ اللون الأصفر الذهبيّ وتُعتبر من الفواكه. تتميز الحرنكش بكون كل حبة فيها تكون مُحاطة بغلاف ورقي جاف الملمس وخفيف، وهي في داخلها تكون مليئة بالبذور ومذاقها حلو. تنتشر زراعة الحرنكش في منطقة حوض نهر النيل، وقد كانت هذه الفاكهة معروفة في القدم لدى الفراعنة فقد كانوا يستخدمونها لإعطاء الجسم الطاقة وتقويته.

أمّا بالنسبة لطريقة زراعة الحرنكش فهي تشبه طريقة زراعة البندورة، حيث تُستخدم بذورها في الزراعة لتكثيرها في جو دافئ معتدل تحت أشعة الشمس، ويمكن أن تزرع في أي نوع من أنواع التربة وكما يمكن زراعتها في وعاء النباتات لتُنتج شجيرة صغيرة قد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أقدام وتشبه في شكلها شكل شجيرة البندورة. ومن الأمور الواجب مراعتها عن زراعة الحرنكش هو عدم تعريضها لدرجات حرارة عاليّة جداً وكما يجب إبعادها وحمايتها من درجات الحرارة المنخفضة والصقيع.

وكما قد تكون شجيرة الحرنكش حوليّة أو معمّرة. فوائد الحرنكش تعتبر الحرنكش من الفواكه التي تحتوي على كميّات جيدة من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات ومنها فيتامين (A) وفيتامين (C) وفيتامين (B-complex)، وكما تحتوي هذه الفاكهة على المعادن كمعدن الفسفور إضافة إلى احتوائها على البروتينات وعلى مادة بيوفلافونويدس. ونظراً لاحتواء الحرنكش على ما يحتويه من عناصر فإنّ فوائده للجسم هي:

يعمل الحرنش على المحافظة على صحة العينين وكذلك على صحة البشرة وترطيبها وذلك لاحتوائه على فيتامين (A). يحافظ الحرنكش على مناعة الجسم ويقويها، وكما أنّهُ يساعد على نمو الخلايا والأنسجة وتنشيط عمليات الأيض في الجسم وهي أيضاً تساعد على التئام الجروح وتنشيط الدّورة الدّمويّة، وذلك لوجود فيتامين (C) فيه.

يعمل الحرنكش على تقويّة الذاكرة وزيادة القدرة على التركيز ويقلّل من التوتر، والتقليل من الشعور بالتعب والضعف والوهن وذلك لما يحتويه من فيتامينات من مجموعة فيتامين (B-complex). يساعد الحرنكش على تقوية العظام والأسنان والمحافظة عليها وعلى نموها، فهو يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكلٍ أفضل لما يحتويه من معدن الفسفور.

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يُعتبر الحرنكش مصدراً غنيّاً من مصادر البروتينات النباتيّة وبالتالي فهي تزوّد الأشخاص النباتيين بها لتعويض النقص الناتج من عدم استهلاكهم البروتينات الحيوانيّة، حيث إنّ البروتينات مهمة لبناء عضلات الجسم ولمختلف العمليات الحيويّة فيه. تُعتبر مادة بيوفلافونويدس التي يحتوي عليها الحرنكش من المواد المضادة للأكسدة فهي تساعد في الوقاية من أمراض السرطان، وكما أنّ لها خاصية مضادة للفيروسات.

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