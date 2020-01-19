تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البامية الحلبية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البامية : 500 غراماً (صغيرة الحجم / طازجة ومنظفة)

- طماطم : 2 حبة (مقشرة ومفرومة)

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- سمن : 2 ملعقة كبيرة

- لحم راس عصفور : 500 غراماً (هبرة)

- سكر : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- البهار الحلو : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 1 حبة

- الكزبرة : ربع كوب (طازجة ومفرومة) الطريقة: سخني ملعقة من السمن في قدر.

أضيفي اللحم وقلبي حتى يصبح بني اللون.

أضيفي البامية وقلبي بحرص لمدة 5 دقائق.

سخني ملعقة السمن في مقلاة واقلي الثوم والكزبرة وأضيفي المزيج للحم والبامية.

أضيفي الطماطم المفرومة والملح والفلفل الأسود والبهار ومعجون الطماطم وقلبي.

أضيفي نصف كوب من الماء واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 45 دقيقة حتى تنضج البامية واللحم.

ازيلي القدر عن النار وأضيفي عصير الليمون.

قدمي البامية ساخنة إلى جانب البرغل المفلفل أو الأرز بالشعيرية حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الطماطم المصرية تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الجمبري بالثوم والكزبرة

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