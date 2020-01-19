تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أصابع الجبن المشوية

المقادير

- جبن موزاريلا : 150 غراماً (مقطع أصابع متوسطة)

- بياض البيض : 1 حبة

- بقسماط : نصف كوب

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة الطريقة: ادهني طبق الفرن بالزيت النباتي.

اخلطي بياض البيضة في طبق.

اغمسي أصابع الجبن في بياض البيض ثم البقسماط وضعيها في طبق الفرن.

سخني شواية الفرن على حرارة متوسطة واشوي أصابع الجبن لمدة 12 دقيقة حتى تتحمر وتتقرمش وقدميها ساخنة إلى جانب صلصة الرانش أو المارينارا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات اللحمة المحشية موزاريلا طريقة إعداد وتحضير البطاطس المحمرة بالبيض والبقسماط

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