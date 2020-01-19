تعرف علي أهم وأبرز فوائد تناول التمر

القاهرة - لايف ستايل يعتبر التمر من الأطعمة المفيدة جدا لصحة الإنسان نظرا لأحتوائه على الفيتامينات والسعرارت الحرارية والمعادن والألياف الصحية، لذا إليكم الفوائد الصحية لتناول التمر كوسيلة رائعة لإستبدال السكريات المصنعة والضارة على الصحة، وفقا لموقع .foodprevent. 1- يعزز من انتشار البكتيريا الجيدة التي تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون. 2- يحتوي التمر على السكريات الطبيعية كالجلوكوز والفركتوز والسكروز المعزين لطلقة الجسم، بجانب أحتوائه على مكونات صحية أخرى كالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة والفبتامينات المغززة للطاقة إيضا. 3- تحسن صحة الجهاز الهضمي، من خلال منع الإمساك وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة. 4- يحتوي التمر على فيتامين ب6 المحسن لأداء الدماغ عن طريق مساعدة الجسم على إنتاج السيروتونين والنورادرينالين المنظمين للحالة المزاجية والمقللين من الإجهاد. Advertisements 5- يعالج البواسير . 6- تحسين نظام القلب والأوعية الدموية، نظرا لوجود البوتاسيوم المخفض لمعدل الكوليسترول السيئ المسبب لانسدادات في الشرايين والمؤدي إلى السكتة الدماغية والنوبات القلبيىة . قد يهمك أيضا: تعرفي على أفضل ماسك الفيتامينات للشعر دراسة تؤكد أن الأوعية الدموية لدي النساء أكبر من الرجال

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