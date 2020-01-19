تعرف علي أهم وأبرز فوائد تناول زيت الزيتون

تناول زيت الزيتون على الريق له العديد من الفوائد الصحية المختلفة، وينبع ذلك من القيم الغذائية الخاصة بهذا الزيت.حيث يحتوي زيت الزيتون على الدهون الصحية والأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم. ولهذا السبب بدأ تناول زيت الزيتون على الريق منذ القدم وتناقلته الاجيال حتى وقتنا هذا. تعرف على أهم فوائد تناول زيت الزيتون على الريق:

1- تعزيز صحة القولون

القيم الغذائية الموجودة في زيت الزيتون تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة القولون وعمله. حيث يساهم تناول زيت الزيتون على الريق في حماية خلايا القولون من التضرر، وبالتالي خفض خطر الإصابة بسرطان القولون تحديدًا.

إلى جانب ذلك فإن زيت الزيتون يعمل على تحسين عمل القولون من خلال تعزيز عمل الأمعاء وحركتها والمساهمة في الحماية من الإصابة بالإمساك أو حتى علاجها.

2- تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر

من أهم فوائد تناول زيت الزيتون على الريق أنه يعمل على تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر وحتى العظام. حيث يعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعر والبشرة، ويغذي كل من الأظافر والعظام.

هناك العديد من الوصفات التي يتم استخدام زيت الزيتون فيها من أجل ترطيب الشعر وتقويته وزيادة سماكته، ووصفات أخرى لكل من البشرة والأظافر أيضًا.

3- تنظيف الكبد من السموم

للكبد وظائف أساسية ومهمة في الجسم، فهو يعمل على تنظيف الجسم من أجل توفير بيئة مناسبة لأعضاء الجسم المختلفة. هذا يعني أن الحفاظ على صحته وتنظيفه هو أيضًا من السموم له أثر إيجابي على صحة الكبد وعمله.

الممكن الحصول على هذه الفائدة من خلال مزج ملعقتان من زيت الزيتون من عصير الليمون الطازج وشربه على الريق.

4- المساهمة في فقدان الوزن

يمتاز زيت الزيتون بفوائده الصحية العديدة، ومن بينها فقدان الوزن. تزداد هذه الفائدة مع تناول زيت الزيتون على الريق. يساعد تناول زيت الزيتون على زيادة شعورك بالشبع لفترة أطول، بالتالي يقلل من كمية الطعام المتناولة لاحقًا، وهذا يعني سعرات حرارية أقل.

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كما يشكل زيت الزيتون البديل الأنسب للزبدة عند الطهي.

5- تقوية عمل الجهاز المناعي

منذ القد كان الناس يتناولون زيت الزيتون على الريق من أجل تحسين عمل وكفاءة الجهاز المناعي في محاربة الأمراض المختلفة. الأحماض الدهنية الموجودة في زيت الزيتون تلعب دورًا في تعزيز صحة الجهاز المناعي ودعمه في محاربة مسببات المرض التي تدخل الجسم.

6- فوائد تناول زيت الزيتون على الريق

إلى جانب كل ما سبق، فإن تناول زيت الزيتون على الريق يعني التمتع بالفوائد الصحية التالية أيضًا:

حماية القلب من الإصابة بالأمراض المختلفة

خفض مستوى الكوليسترول المرتفع

التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات

ضبط مستويات السكر في الدم

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