الكهرباء وسيلة للأطباء لتعليم المصابين بالسكتة الدماغية المشي

يستعين الأطباء بالكهرباء عند تعليم المرضى المصابين بالسكتة الدماغية وجروح في العمود الفقري على المشي، وذلك باستخدام نبضات خاصة تؤثر على الحبل الشوكي دون أن تؤلمه، لكنها تساعد في إبقاء المريض في وضع عمودي. وتقضي عملية إعادة تأهيل المريض عادة باستعادة الوظائف الحركية لجسمه والتي فقدت نتيجة ظهور خلل في خلايا الأعصاب. وتجري تلك العملية في الوقت الحاضر باستخدام هياكل اصطناعية تديرها المحركات الكهربائية التي تساعد المرضى على القيام بالحركات اللازمة.

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واتخذ الأطباء الروس قرارا باستخدام الجهاز الكهربائي الجديد المقترن بجهاز تعليق الجسم. وهم يعتبرون أن النظام الجديد أقل تكلفة، مقارنة بالهيكل الاصطناعي الذي يضطرون إلى شرائه خارج روسيا. وقال مدير عام شركة "كوسيما" الروسية المصنعة للجهاز، سيرغي تشيرنوتسان، في حديث أدلى به لصحيفة "إزفيستيا" الروسية إن التكنولوجيا الجديدة تستفيد من قوة تأثير النبضات الكهربائية على أجزاء من الحبل الشوكي.

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وسيركب الجهاز الكهربائي على ظهر المريض من ويرسل إلى دماغه إشارات على شكل تيارات كهربائية مشبعة تساعد الأطباء في متابعة سلاسل خلايا الأعصاب التي تمر ببشرته دون أن تؤلمها. كما إنها تساعدهم في التخلي عن عملية مؤلمة لزرع الأقطاب الكهربائية في جسم المريض.

وقد تمت تجربة الجهاز على الحيوانات والمتطوعين. ويتوقع أن تجري عما قريب التجارب السريرية.

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