دراسة تؤكد أن عيش الموز بدقيق الشوفان يخفض الوزن

الاعتناء بنظامك الغذائي لا يعني بالضرورة تجنب تناول الحلويات. اكتشف كيفية تحضير خبز الموز عالي الألياف ومنخفض السكر حتى تتمكن من خفض وزنك، ونعرض فى التقرير التالى طريقة تحضير خبز الموز عالى الألياف، ومنخفض السكر والمفيد لصحتك، ومن الممكن جعله من الحلويات المنزلية الأساسية بفضل تحضيره السهل، والمكونات التى يمكن الوصول إليها.

ومع ذلك فإن غالبية وصفات خبز الموز الموجودة بالسوق غنية بالسكر والدقيق والدهون المشبعة، مما يعني أن القيمة الغذائية منخفضة للغاية، وأن تناولها بشكل متكرر يمكن أن يشكل خطراً على الصحة، يرتبط الاستهلاك العالي للسكريات المكررة، والدهون المشبعة بزيادة الوزن والسمنة، يرتبط أيضًا بالأمراض المزمنة غير المعدية مثل السكري، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان.

وقال موقع Step to health"" إنه على الرغم من ذلك فمن الممكن اتباع نظام غذائي صحي يتضمن الحلويات المغذية التي تساهم فعليًا في صحة جيدة.

لماذا تختار خبز الموز عالي الألياف والسكر المنخفض؟

عن طريق بعض التغييرات الصغيرة على الوصفة التقليدية يمكنك تحضير خبز الموز عالي الألياف والذي سيكون له تأثير إيجابي على صحتك، باستبدال الدقيق الأبيض المكرر بدقيق بديل (مثل دقيق الشوفان، أو دقيق اللوز، أو دقيق جوز الهند)، وعندما تصل الألياف إلى الأمعاء الغليظة فإنها تعمل كدعم حيوي للبكتيريا "البريبايوتك"، فهى تحتوى على (مركبات الكربوهيدرات المشتقة من النباتات)، التي تعمل كمصدر للغذاء للكائنات الحية الدقيقة الموجودة في القناة المعوية (الميكروبات، أو البكتيريا الجيدة).

ماذا يحدث عندما يتم الحفاظ على التوازن في الأحياء المجهرية في الأمعاء؟

سيتم حماية جسمك من الكائنات الحية الدقيقة الضارة، وسوف تكون قادرة على امتصاص الفيتامينات بشكل أفضل من مصادر الغذاء، كما أن المستوى الصحي للبكتيريا الجيدة في الأمعاء يشجع النشاط المضاد للالتهابات في الجسم، وبالمثل يتم استبدال المارجرين أو زيت الطهي بزبدة البذور أو زبدة الجوز، وهى تحتوى على أحماض دهنية غير مشبعة، تضاف إلى نظامك الغذائي، وهى مفيدة لقلبك، ومحملة بمضادات الأكسدة، ولها آثار مضادة للالتهابات

وقال الموقع: "إذا كنت تستهلك الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة فستساعد على تنظيم النشاط المضاد للالتهابات على مستوى الأوعية الدموية عن طريق البكتيريا".

أخيرًا، من الأصح أيضًا استخدام السكر الطبيعي الموجود في الفاكهة (الفركتوز) بدلاً من السكر المكرر، ستجد أدناه وصفة لألياف الموز التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، وهي عبارة عن خبز بسيط ومغذ وسريع التحضير، ويستخدم خبز الموز دقيق الشوفان الغني بالألياف، وكذلك المكونات الأخرى سهلة الهضم، استمتع بها لتناول الافطار أو لتناول العشاء.

المكونات:

2 كوب دقيق الشوفان

2 ملاعق كبيرة من مسحوق الخبز "الخميرة"

1/3 كوب من الحليب خالي الدسم

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1/2 ملعقة كبيرة من صودا الخبز

1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

1 كوب من الموز المهروس

1/3 كوب من البذور أو زيت الجوز

بياض البيض

نصف كوب من الجوز المفروم أو المكسرات الأخرى مثل اللوز

التجهيز:

قم بتسخين الفرن ثم ادهن مقلاة "صينية" الكيك بقليل من الزيت، أو يمكنك تقسيم الخليط، امزج مهروس الموز، والزيت، والحليب، وبياض البيض معًا في وعاء الخلط، بعد ذلك، أضف دقيق الشوفان، ومسحوق الخبز، وصودا الخبز، والقرفة، والمكسرات المفرومة، واخلطه جيدا، أخيرًا، ضع الخليط في مقلاة الكيك، واخبزها لمدة 60 دقيقة، أخرج خبز الموز من الفرن، واتركه يبرد لمدة 10 دقائق قبل إخراجه من مقلاة "صينية" الكيك.

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