تعرف علي الفرق بين الأمراض المعدية وغير المعدية

تُعرّف الأمراض المعدية بأنها تلك التي يمكن أن تنتقل من شخص مريض إلى آخر، سواء من خلال اللمس أو الماء أو الهواء، كالإصابة بالبرد والإنفلونزا والتيفوئيد. أما الأمراض غير المعدية، فهي تلك الأمراض التي تصيب الإنسان فقط، ولا تنتقل بين الأشخاص مثل الأمراض المزمنة (السكري، وأمراض القلب وغيرها) والأمراض الوراثية وأمراض سوء التغذية.

تعرّفي في الآتي إلى الفرق بين الأمراض المعدية وغير المعدية، تفاديًا لحدوث لغط بينهما، وهو الأمر الذي ربما يُشعر البعض بالقلق، وقد يصل إلى الخوف من الاقتراب من أشخاص مصابين بمرض ما، لاعتقادهم أنّ مرضهم معدٍ وهو ليس كذلك:

الأمراض المعدية

تصيب الأمراض المعدية الإنسان، بسبب دخول الجراثيم المجهرية مثل البكتيريا أو الفيروسات إلى الجسم، وتنتشر بعض الأمراض المعدية من شخص لآخر، عن طريق الهواء أو اللمس أو الماء، فلكل مرض وسائل انتشار خاصة به. وعادة ما تتطور الأمراض المعدية بسرعة، لتستمر فترات قصيرة أو طويلة وتزول بعد تلقي العلاج اللازم.

ولا تورث الأمراض المعدية من شخص إلى آخر. وقد تصيب العدوى الأشخاص من حيوان أو حشرة، وقد تكون معدية حيث تنتقل من إنسان لآخر.

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الأمراض غير المعدية

تتسم الأمراض غير المعدية، بأنها أمراض لا يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر تحت أيّ ظرف، ويعدُّ مرض السكري وحساسية الصدر والسرطان من أبرز الأمثلة على الأمراض غير المعدية. وقد يكون سبب الإصابة بتلك الأمراض وراثيًّا مثل مرض السكري والضغط، كما تتطور الأمراض غير المعدية ببطء وتستمر لفترات طويلة في الجسم، ويكون العلاج من خلال تناول الأدوية الموصوفة من قبل الأطباء، أو الخضوع لعملية جراحية في أغلب الحالات. وتختلف أسباب الإصابة بالأمراض المزمنة، ولكنّ الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة، تتمثل في تعاطي التبغ وسوء التغذية والإصابة بالسمنة، وقلة النشاط البدني وتعاطي الكحول.

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