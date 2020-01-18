تعرف علي أهم أعراض اضطراب تشوه الجسم

اضطراب تشوه الجسم يعنى عدم رضا الشخص عن مظهره وشكله، مما يسبب له الشعور بالقلق والعار والاكتئاب، حيث يشعر الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب بأنهم مضطرون إلى تحليل وانتقاد مظهرهم باستمرار، وسوف يركز المصابون بهذا الاضطراب على العيوب التي يعتبرها أصدقاؤهم وعائلتهم إما عيوبًا طفيفة أو حتى غير موجودة.

أكد العديد من الأطباء النفسيين فى كلية الطب بجامعة هارفار الأمريكية، أنه من الناحية النفسية يميل مرضى اضطراب تشوه الجسم إلى الشعور بالخجل العميق، تدني احترام الذات، والبغض الذاتي على مظهرهم العام.

اعراض اضطراب تشوه الجسم

لديهم تصور غير حقيقي عن جسمهم

الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تشوه الجيم، يعتقدون أنهم يبدون مختلفين عن مظهرهم، فعندما تطلب من الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب رسم مخطط لجسمهم ، فإن الصورة قد تكون مشوه عن الواقع.

ظهور علامات للسلوك القهري

يميل الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تشوه الجسد إلى تطوير علامات السلوك القهري التي يمكن أن يكون ذهني أو جسدي، فقد يلاحظون نتوءات الجلد أو يفحصون أنفسهم أمام المرآة باستمرار، هذا السلوك قد يخفف مؤقتًا من مشاعر القلق لديهم، إلا أنه قد يشبه اضطراب الوسواس القهري.

Advertisements

اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن باستمرار

مع تصاعد النقد الذاتي، يلجأ المرضى من هذا الاضطراب إلى تدابير متطرفة للتعويض عن أي عيوب يعتقدون أنها موجودة، وقد يعني هذا أن الشخص يمارس التمارين الرياضية أو يتبع اساليب غذائية لفقدان الوزن الذي يعتقدون أنه قد اكتسبوه .

التقصير فى عملك وحياتك الترفيهية

التركيز باستمرار على عيوبك المتصورة سوف يتداخل مع قدرتك على التركيز على مواضيع أخرى، وهذا يمكن أن يمنعك من المشاركة الكاملة في الأنشطة اليومية أو حتى عملك.

قد يهمك أيضا:

تعرف على فوائد الشاي الأخضر أهمها تنشيط الدورة الدموية والحد من الاكتئاب

دراسة جديدة تكشف أن هذا ما يحدث لأعمار من يعانون الاضطرابات العقلية