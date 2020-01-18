إنفلونزا الطيور تعود إلى التشيك

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالسبت 2020/1/18 10:10 م بتوقيت أبوظبي
عودة إنفلونزا الطيور إلى التشيك - صورة أرشيفية
تأكدت إصابة بإنفلونزا الطيور، السبت، في التشيك، هي الأولى منذ 3 سنوات بالبلاد، في وقت ظهر هذا المرض مجدداً بدول أخرى من أوروبا الوسطى أعضاء أيضاً في الاتحاد الأوروبي.
وكانت نقابة زراعية فرنسية حذرت، الخميس، من أن فيروس "إتش 5 إن 8"، الذي ظهر مجدداً في أوروبا الوسطى، يمكن أن يعود إلى الأراضي الفرنسية، ما قد يلحق الضرر مجدداً بمربي الدواجن ومنتجي كبد الأوز.
وقال بيتر فورليسك، الناطق باسم إدارة الطب البيطري التشيكية، إنه "حُدد مصدر الإصابة في مزرعة صغيرة في ستيبانوف ناد سفراتكو"، على بعد حوالي 150 كلم جنوب شرق براج.
وأضاف في بيان أن "الإصابة نقلت على الأرجح عبر طيور مائية. وهي من نوع (إتش 5 إن 8) المعدي كثيراً، والقاتل بالنسبة للطيور"، مشيراً إلى أن الفيروس لم ينتقل أبداً إلى الإنسان.
من جهته قال رئيس إدارة الطب البيطري زبينك سميراد: "سيتم القضاء على الطيور المتبقية في المزرعة، وسنقيم منطقة محمية على محيط 10 كلم من المزرعة".
وسجلت عدة دول في أوروبا الوسطى بينها بولندا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا أيضاً وجود الفيروس في السنوات الماضية.
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