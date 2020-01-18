4 إصابات جديدة بالفيروس التاجي في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي في مدينة وهان الصينية إلى 45 حالة، بعد أن تم التأكد من إصابة 4 أشخاص جدد، السبت، وفقاً لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".



وتوفي اثنان من المرضى بسبب مرض في الرئة ناجم عن نوع جديد من الفيروس التاجي، ووصفت 5 حالات بأنها خطيرة، بحسب سلطات الصحة في مدينة وهان.

وكإجراء احترازي، بدأت دول آسيوية مجاورة للصين في إجراء فحوص عن الحمى في المطارات، فيما بدأت المطارات الأمريكية في نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس عمليات فحص صحية للمسافرين من مدينة وهان.

وذكرت تقارير صحفية أن هناك 81 حالة مشتبه بها في هونج كونج، لكن لم يتم تأكيد أي حالة حتى الآن. وهناك 3 مرضى مشتبه بهم على الأقل في مدينتي شنجن وشنغهاي، طبقاً لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

ويمكن للفيروس التاجي أن يصيب الحيوانات والأشخاص، مسبباً بعض الأمراض التي تتراوح من البرد الشائع إلى أمراض تشبه الالتهاب الرئوي الحاد، مثل متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد "سارس"، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".