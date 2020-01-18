شكرا لقرائتكم خبر عن «عصابة إلكترونية» تستخدم «Telegram» لشن هجمات على شركات العملات الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استطاعت مجموعة أو «عصابة» Lazarus تنفيذ عدد من العمليات التى استهدفت شركات ذات علاقة بمجال العملات الرقمية، أنشأت المجموعة شركة عملات رقمية وهمية من أجل تقديم طلباتهم الاحتيالية واستغلال المستوى العالى من الثقة بين الضحايا المحتملين. وتميزت هذه العملية ببناء أول برمجية خبيثة تستهدف نظام التشغيل macOS. وجرى تنزيل التطبيق من قبل مستخدمين لمواقع ويب تابعة لأطراف أخرى وتم إيصال الحمولة البرمجية الخبيثة إلى أجهزة الضحايا عبر ما تم تزييفه ليشبه تحديثًا منتظمًا للتطبيق. ومكّنت المهاجمين من السيطرة الكاملة على أجهزة المستخدمين وسرقة العملات الرقمية.

وأنشأت Lazarus مواقع ويب مزيفة للعملات الرقمية اشتملت على روابط إلى قنوات Telegram تتبع شركة وهمية وتوصل إلى من يصلون إليها برمجيات خبيثة عبر تطبيق التواصل.

وتألف الهجوم من مرحلتين، كما فى عملية AppleJeus الأولى، إذ نزّل المستخدمون أولاً أحد التطبيقات لتعمل أداة تنزيل مرتبطة بالتطبيق على جلب الحمولة التالية من خادم بعيد، ما مكّن المهاجمين فى النهاية من التحكّم الكامل فى الجهاز المصاب من خلال منفذ خلفى دائم. ولكن حرص المهاجمون هذه المرة على تسليم الحمولة بعناية من أجل تجنب الكشف عنها من قبل الحلول الأمنية المستندة إلى السلوك. وجرت إضافة آلية مصادقة إلى أداة التنزيل فى الهجمات التى تستهدف الأجهزة العاملة بنظام التشغيل MacOS، مع تغيير إطار تطوير الهجوم، كما اعتمد فى هذه المرّة أسلوب الإصابة من دون ملف.

وتشتهر مجموعة Lazarus، المرتبطة بكوريا الشمالية، بعملياتها المتطورة وبهجمات التجسّس والتخريب الإلكترونى، فضلًا عن الهجمات ذات الدوافع المالية وقد استهدفت مؤسسات مالية كبيرة.

وقال سيونغسو بارك، الباحث الأمنى فى «كاسبرسكي»، إن Lazarus لا تزال تواصل الاستثمار فى الهجمات المرتبطة بالعملات الرقمية على الرغم من الركود الكبير فى أسواقها. وتوصى كاسبرسكى شركات العملات الرقمية باتخاذ بعض التدابير للحماية من هذه الهجمات وأى هجمات مماثلة، على رأسها تقديم التدريب التوعوى الأمنى الأساسى لجميع الموظفين حتى يتمكنوا بطريقة أفضل من تمييز محاولات الخداع، ورصد الثغرات الناشئة فى بيئات تنفيذ العقود الذكية.

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كما أوصت المستهلكين الذين يبحثون فى إمكانية شراء عملات رقمية أو يخططون له، باستخدام منصات عملات رقمية معروفة وموثوق بها، وتجنّب النقر على روابط تدعى أنها تصل المستخدم ببنك أو محفظة عبر الإنترنت.

استطاعت مجموعة أو «عصابة» Lazarus تنفيذ عدد من العمليات التى استهدفت شركات ذات علاقة بمجال العملات الرقمية، أنشأت المجموعة شركة عملات رقمية وهمية من أجل تقديم طلباتهم الاحتيالية واستغلال المستوى العالى من الثقة بين الضحايا المحتملين. وتميزت هذه العملية ببناء أول برمجية خبيثة تستهدف نظام التشغيل macOS. وجرى تنزيل التطبيق من قبل مستخدمين لمواقع ويب تابعة لأطراف أخرى وتم إيصال الحمولة البرمجية الخبيثة إلى أجهزة الضحايا عبر ما تم تزييفه ليشبه تحديثًا منتظمًا للتطبيق. ومكّنت المهاجمين من السيطرة الكاملة على أجهزة المستخدمين وسرقة العملات الرقمية.

وأنشأت Lazarus مواقع ويب مزيفة للعملات الرقمية اشتملت على روابط إلى قنوات Telegram تتبع شركة وهمية وتوصل إلى من يصلون إليها برمجيات خبيثة عبر تطبيق التواصل.

وتألف الهجوم من مرحلتين، كما فى عملية AppleJeus الأولى، إذ نزّل المستخدمون أولاً أحد التطبيقات لتعمل أداة تنزيل مرتبطة بالتطبيق على جلب الحمولة التالية من خادم بعيد، ما مكّن المهاجمين فى النهاية من التحكّم الكامل فى الجهاز المصاب من خلال منفذ خلفى دائم. ولكن حرص المهاجمون هذه المرة على تسليم الحمولة بعناية من أجل تجنب الكشف عنها من قبل الحلول الأمنية المستندة إلى السلوك. وجرت إضافة آلية مصادقة إلى أداة التنزيل فى الهجمات التى تستهدف الأجهزة العاملة بنظام التشغيل MacOS، مع تغيير إطار تطوير الهجوم، كما اعتمد فى هذه المرّة أسلوب الإصابة من دون ملف.

وتشتهر مجموعة Lazarus، المرتبطة بكوريا الشمالية، بعملياتها المتطورة وبهجمات التجسّس والتخريب الإلكترونى، فضلًا عن الهجمات ذات الدوافع المالية وقد استهدفت مؤسسات مالية كبيرة.

وقال سيونغسو بارك، الباحث الأمنى فى «كاسبرسكي»، إن Lazarus لا تزال تواصل الاستثمار فى الهجمات المرتبطة بالعملات الرقمية على الرغم من الركود الكبير فى أسواقها. وتوصى كاسبرسكى شركات العملات الرقمية باتخاذ بعض التدابير للحماية من هذه الهجمات وأى هجمات مماثلة، على رأسها تقديم التدريب التوعوى الأمنى الأساسى لجميع الموظفين حتى يتمكنوا بطريقة أفضل من تمييز محاولات الخداع، ورصد الثغرات الناشئة فى بيئات تنفيذ العقود الذكية.

كما أوصت المستهلكين الذين يبحثون فى إمكانية شراء عملات رقمية أو يخططون له، باستخدام منصات عملات رقمية معروفة وموثوق بها، وتجنّب النقر على روابط تدعى أنها تصل المستخدم ببنك أو محفظة عبر الإنترنت.