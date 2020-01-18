شكرا لقرائتكم خبر عن مميزات وعيوب هاتف «vivo S1» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت شركة «Vivo» الصينية أول منتجاتها فى السوق المصرية، نهاية العام الماضى، وذلك بعد دخولها العديد من الأسواق العالمية استطاعت من خلالها أن تكون ضمن أعلى 5 هواتف مبيعًا فى العالم، بحسب تقرير «جارتنر».

وطرحت الشركة هاتف «vivo s1» فى الفئة المتوسطة، بسعر يبلغ حوالى 4 آلاف جنيه، ويتميز الهاتف بشاشة سوبر أموليد بمقاس 6.38 بوصة، ومعالج ميدياتك هيليو بى 65 ثمانى النواة بتكنولوجيا 12 نانو متر، بسعة ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت، وذاكرة داخلية تخزينية 128 جيجا بايت، وتأتى الكاميرا الخلفية بثلاثة عدسات بدقة 16+8+2 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل، والبطارية بقدرة 4500 ملى أمبير.

مميزات الهاتف

■ بطارية قوية يمكن أن تدوم لمدة يومين فى حالة الاستخدام المتوسط، أو يوم ونصف فى حالة الاستخدام الكثيف.

■ الهاتف مزود بمكان لكارت الذاكرة بما لا يؤثر على تشغيل الخط الثانى.

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■ ذاكرة الهاتف كبيرة بما يتيح تخزين كثير من الملفات عليه.

■ مزود براديو FM

■ مستشعر البصمة داخل الشاشة نفسها بما يتيح أكبر استفادة من كامل حجم الشاشة.

عيوب الهاتف:

■ منفذ USB من نوع microUSB 2.0 وليس Type C كما هو متبع فى معظم الهواتف الحديثة.

■ سماعة الهاتف الخارجية «هاند فرى» صوتها منخفض نسبيا، وليس بها وظائف تعلية وخفض الصوت.

■ واجهة الاستخدام Funtouch 9 بها بعض السمات المختلفة عن الأنظمة الأخرى، مما يأخذ بعض الوقت حتى يعتاد عليها المستخدم.