شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات لمواجهة «الهجمات الإلكترونية» لطلب الفدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايدت الهجمات الإلكترونية المرتبطة بطلب فدية مالية وتصاعدت وتيرتها على مدى الأشهر الماضية، وقدم تقرير لـ«إف 5 نتوركس» 6 خطوات أساسية لمواجهة الهجمات الإلكترونية التى تطلب الفدية وهى:

1ـ توظيف استراتيجية قوية خاصة بالأمن السيبرانى: لا يجب توفير النفقات عندما يتعلق الأمر بالأمن والحماية. فهى تكاليف منخفضة مقارنة بما يمكن أن تسببه هجمات طلب الفدية إن نجحت.

2ـ ضمان مصادقة آمنة للتطبيقات التى يتم الوصول إليها من خارج الشبكة: تعد الخطوة الأولى فى طريق تحقيق الحماية المطلوبة ضد هجمات طلب الفدية، ويجب التعامل مع قضايا اختراق كلمات المرور الافتراضية وبيانات الاعتماد المعروفة المسربة بشكل فورى.

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3ـ تدريب الموظفين وإمدادهم بمعلومات كافية حول عواقب هجمات طلب الفدية الخبيثة، والممارسات الخطرة أمنياً والتى يجب الحذر منها دائماً حيث يجب عليهم دوماً التشكيك وبشكل طبيعى فى الملفات والروابط المرفقة.

4ـ فحص وتصفية حركة مرور البيانات على الإنترنت، بحيث يمكن القيام بحظر المواقع والمرفقات الضارة وحركة البيانات التى تعطى أوامر التحكم بشكل تلقائى قبل حدوث عمليات تسلل إلى الشبكة.

5ـ ضمان وجود نسخة احتياطية للملفات الهامة، يجب الاحتفاظ بنسخ احتياطية لجميع الأنظمة والبيانات الشخصية الهامة بحالة عدم اتصال بالشبكة.

6ـ عزل الشبكات، يجب تجنُب الاعتماد على تصميم الشبكات المسطحة، وهو ما يعنى أن أى نظام مصاب يجب أن يمر على أدوات تصفية وعناصر تحكم إضافية فى الوصول قبل خروجه من مجموعة الموارد المحلية.