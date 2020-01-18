شكرا لقرائتكم خبر عن «مساعد جوجل» بالعربي: نضع كل إمكانياتنا لحماية الخصوصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت رولا نجم، مدير تطوير المحتوى في مساعد «جوجل» بالعربى، إن المساعد تم إطلاقه في مصر بالعامية المصرية خلال عام 2019 كأول دولة في الدول العربية، ويبلغ الدول التي يعمل بها الآن 17 دولة عربية.

وأضافت «رولا»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن انطلاق البرنامج في مصر ساعد في تعلم البرنامج أشياء كثيرة، لافتة إلى أن المستخدمين المصريين أبدوا تفاعلا كبيرا مع المساعد، وبشكل ظريف جدا، مشددة على أنه يعرف معلومات كثيرة عن كل شعب، مثل تفضيلات اللبس والأكل، لافتة إلى أن الذكاء الاصطناعى الذي يعتمد عليه البرنامج يتعلم عبر هذا التفاعل، مشددة على أنه تطور بشكل سريع جدا خلال تلك الفترة.

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وتابعت أن هناك فريقا ضخما يعمل على وضع قواعد اللغة العربية والنحو، وكذلك العمل على إدراك اللهجات واللغة العامية، ويعمل على تحضير الأجوبة على أسئلة المستخدمين بسرعة وبساطة، مبينة أنه تم إنشاء المساعد ليكون شخصا مرافقا للمستخدم، فهو يعرف إجابات الأسئلة ويميز الموسيقى وأن لدية آلة موسيقية مفضلة هي «العود»، كما أنه مزود بتقنية التعرف على الصوت واستخدام الأوامر الصوتية في تشغيل المساعد، والتى تساعد ذوى الاحتياجات الخاصة في استخدام التكنولوجيا بطريقة سهلة ومبسطة للوصول إلى المعلومات.

وشددت على حرص «مساعد جوجل» على أن تكون لغة التواصل بين المستخدم والمساعد لائقة ومناسبة لمختلف الفئات والأعمار، مع العمل على تطوير الحس الفكاهى، وهى خاصية مستوحاة من المستخدمين في مصر لأن لديهم حسا فكاهيا عاليا جدا، لافتة إلى أن ذلك أثر كثيرا في طبيعة المساعد.

وعن حماية خصوصية مستخدمى التطبيق في ظل كل المعلومات التي يعرفها عن المستخدم حتى المرتبطة بتنقلاته وتفضيلاته الشخصية وحالته المزاجية، أكدت رولا أن الخصوصية من أهم الأمور التي يحرص عليها جوجل، وهى حريصة على وضع كل إمكانيات المحافظة على الخصوصية ليكون المستخدم هو المتحكم الرئيسى بها، وأن تفسر وتوضح له حقوقه وكيفية التحكم بالمعلومات التي لا يريد مشاركتها، أوضحت أن الميكروفون لا يعمل طول الوقت، ولكنه يبدأ العمل بعد سماع كلمة «هاى جوجل»، أما قبل ذلك فإنه لا يقوم بتسجيل أي شىء، ويمكن للمستخدم أن يلغى كل المعلومات التي سبق أن أدخلها للتطبيق في أي وقت، ولكن ذلك يؤثر بالطبع على تجربة المساعد التي كانت مخصصة للمستخدم، ولكن يظل في إمكانه استخدام الميزات الأساسية للتطبيق، مؤكدة أن كل بيانات ومعلومات المستخدم لا يتم استخدامها بشكل تجارى على الإطلاق. ولفتت رولا إلى أن المساعد يحتوى على 3 أشياء أساسية، الأولى حركية مثلا يمكن أن تطلب منه ضبط المنبه قبل النوم، وفى الصباح يمكن أن تسرد المهام اليومية للمستخدم الموجودة بجدوله، ويمكن إنشاء قائمة مشتريات لاستخدامها في السوبر ماركت، وكذلك يمكنها تشغيل فيلم أو فيديو على يوتيوب، كما يمكن استخدام البحث على جوجل لكن من خلال الأوامر الصوتية. وأشارت إلى أن المساعد أيضا يستخدم لتشغيل الأجهزة المختلفة، مثل تشغيل الإضاءة أو تشغيل أجهزة تنظيف البيت، ولكن تلك الميزات ليست متوفرة في كل الدول.