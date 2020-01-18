شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات فقط..تعرفي على علامات الإصابة بسرطان قناه فالوب النادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان قناة فالوب من أنواع السرطانات النادرة جدا، يحدث سرطان قناة فالوب عندما تتضاعف الخلايا الموجودة في الأنبوب عن السيطرة وتشكل ورمًا، مع نمو الورم، يضغط على الأنبوب ويسبب الألم بمرورالوقت، يمكن أن ينتشرالسرطان في جميع أنحاء الحوض والبطن.

ووفقا لتقرير لـ Harvard health لا يعلم العلماء ما إذا كانت العوامل البيئية أونمط الحياة تزيد من خطرالإصابة بهذا السرطان. يعتقد بعض الباحثين أن بعض النساء قد يرثن ميلًا لتطويرالمرض.

النساء اللواتي يرثن طفرة في جينات BRCA1 أو BRCA2 لديهن خطر أكبر للإصابة بسرطان قناة فالوب، وكذلك سرطان الثدي والمبيض، إذا تم تشخيص إصابة المرأة بسرطان قناة فالوب، فمن المحتمل أن تكون لديها طفرة في أحد الجينات أو كلاهما ويجب اختبارها، في حالة وجودها، قد يتم اختبار أفراد الأسرة وراثياً أيضًا، ستحتاج النساء أيضًا إلى تقييمهن للوجود المتزامن لسرطان المبيض أوالسرطان أيضًا. يمكن أن تشمل أعراض سرطان قناة فالوب نزيف مهبلي غيرطبيعي، خاصة بعد انقطاع الطمث، ألم في البطن أو شعور بالضغط في البطن، إفرازات مهبلية غير طبيعية (بيضاء أو صافية أو وردية)، كتلة في البطن أو الحوض.

وجود هذه الأعراض لا يعني أن لدي المرأة سرطان قناة فالوب، هذه الأعراض يمكن أن يكون سبب مشاكل أخرى.

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ينبغي النظرفي سرطان قناة فالوب عندما تصاب المرأة بإفرازات مهبلية أو نزيف غيرطبيعي واختبارعنق الرحم الإيجابي، ولكن لا يوجد دليل على وجود سرطان عنق الرحم أو سرطان بطانة الرحم، إذا كان فحص الدم لـ CA-125 مرتفعًا بشكل غيرعادي، فهو يدعم تشخيص سرطان قناة فالوب. (CA-125 هو علامة ورم تفرزفي مجرى الدم من قبل بعض سرطانات الجهاز التناسلي للأنثى، لكن هذا لا يثبت أن المرأة مصابة بهذا السرطان. يمكن رفع CA-125 لأسباب أخرى.

قد يشتبه الطبيب في سرطان قناة فالوب إذا شعرهوأوهي بالكتلة أثناء فحص الحوض. قد تظهر الموجات فوق الصوتية أوالتصويرالمقطعي المحوسب (CT) نموًا غير طبيعي في منطقة الأنبوب.

غالبًا ما تتعلم النساء أنهن مصابات بهذا السرطان عند إزالة قناة فالوب لعلاج مشكلة أخرى.