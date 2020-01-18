10 قواعد للتأكد من صلاحية الأدوية

تتفاوت صلاحية الأدوية للاستخدام من نوع لآخر، لذا يجب الحرص على التأكد من صلاحية كل منتج، حتى لا نتعرض لمخاطر صحية نتيجة فساد أو تلف هذه الأدوية أو حتى عدم فاعليتها.

وقال الدكتور أمير سليمان، استشاري الباطنة وطب الأطفال بمصر، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، إن فتح زجاجة الدواء واختلاط الدواء بالهواء يسبب تفاعلات تقلل من فاعلية المادة الفعالة ومع الوقت تزول فاعليتها تماما وقد تسبب مشاكل صحية.

ونصح سليمان بضرورة التأكد من صلاحية أي دواء، ومعرفة الطريقة المثالية للتخزين حتى لا تتلف وتعرض صحتنا للخطر.

وأشار إلى بعض الإرشادات الخاصة بصلاحية الأنواع المختلفة من الدواء بعد فتح العبوة كالتالي:

- المضادات الحيوية (البودرة) تستمر صلاحيتها من أسبوع إلى أسبوعين حسب التخزين خارج أو داخل الثلاجة (بشكل عام صلاحيتها بعد تركيبها لمدة أسبوع خارج الثلاجه وأسبوعين داخل الثلاجة).

- قطرات العين والأنف والأذن تستمر صلاحيتها لشهر واحد فقط.

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- الكريمات والمراهم الجلدية تستمر صلاحيتها 3 شهور، أما مراهم العين فتستمر لشهر فقط.

- الحبوب الفوارة التي تأتي في علب صالحة لمدة شهر واحد بعد فتح العلبة.

- الأدوية السائلة (شراب) مثل أدوية الكحة صالحة لمدة ٦ شهور بعد الفتح، ولكن يجب التوقف عن استخدامها قبل نهاية هذه الفترة إذا حدث تغير في اللون أو الرائحة أو تعكر الدواء.

- البخاخات تنتهي صلاحيتها بعد 3 أشهر من فتحها.

- الإنسولين (شهر إلى شهر ونصف أو عند تغير لون محلول الدواء).

- الحقن تتفاوت مدة صلاحيتها بعد حلها من 12 ساعة و24 ساعة إلى 36 ساعة حسب نوع كل حقنة.

- الحديد والفيتامينات التي تحتوي على الحديد يغمق لونها للبني الغامق في أول أسبوع وتظل صالحة من ٣ إلى ٤ أسابيع.

- نقط الفيتامينات تستمر صلاحيتها لمدة شهر.