أدوية محظور على الطفل تناولها دون استشارة الطبيب

حذر الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مصر، من حفظ أدوية الأطفال في الفريزر أو الأرفف لضمان عدم اختلاطها بالطعام، ونصح بوضعها في الرف السفلي من باب الثلاجة.

وأوضح سليمان لـ"العين الإخبارية" أن هناك مجموعة من الأدوية لا يمكن إعطاؤها للطفل دون استشارة الطبيب لما لها من خطورة بالغة على صحة الطفل، خاصة أن المعيار مهم جدا حسب عمر الطفل وحسب وزنه، وهي:

1- الأسبرين (Aspirin):





يستخدم الأسبرين لتسكين الألم وتخفيض درجة الحرارة بشكل عام ولا يجوز إعطاء الأطفال الأسبرين نهائيا بدون استشارة الطبيب بهدف تسكين الألم.

2. أدوية السعال والبرد:





تعد أدوية البرد والسعال في الأطفال حقل ألغام؛ لأن كل دواء منها لا يعطى إلا بداية من سن معين وبجرعة معينة لا يجب تجاوزها؛ لذا فاحتمالات الخطر واردة جدا إذا قام الأهل بإعطاء هذه الأدوية للأطفال دون استشارة طبيب.

3. الأدوية المضادة للقيء:





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كثير من الأطفال يتعرضون لحالات من القيء والغثيان وتتحسن تلقائيا دون أدوية، إذا كانت الأعراض شديدة أو مستمرة ففي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب قبل استخدام الأدوية لعلاجها.

4. أدوية البالغين:





لا يجب إعطاء الطفل أدوية البالغين حتى ولو بكميات قليلة؛ لأنها من الممكن أن تكون خطرة على صحة الطفل وقد تعرض حياته لخطر كبير.

5. أدوية موصوفة لحالة أخرى:





أحيانا تتشابه الأعراض ويختلف التشخيص تماما، والدواء الذي يعد سببا في شفاء طفل قد يكون سببا في حدوث مضاعفات خطيرة عند آخر بسبب اختلاف التشخيص والجرعة المطلوبة في كل حالة.

6. الأدوية منتهية الصلاحية:





على الأم الانتباه دائما عند إعطاء طفلها أي دواء، وقراءة تاريخ الانتاج والانتهاء، ومراعاة أن كثيرا من الأدوية لا يجوز استخدامها بعد فتح العلبة لمدة محددة.

ونصح سليمان الأمهات بالتأكد من تاريخ الصلاحية لأي دواء، وملاحظة أي تغير في اللون أو الرائحة، قائلا ربما يكون حدث تغير في الدواء بسبب سوء التخزين أو ترك الزجاجة مفتوحة وفي هذه الحالة لا يجب إعطاء الطفل هذا الدواء.

وقال استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة إن هناك معتقدا خاطئا أن لكل دواء فترة سماح بعد انتهاء الصلاحية يمكن استخدامه فيها، مؤكدا عدم مصداقية هذا الكلام، وحذر من إعطاء الطفل الدواء منتهي الصلاحية تحت أي ظرف.