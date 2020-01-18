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شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: كشف طبي على القادمين من الصين بـ3 مطارات أمريكية بسبب المرض الغامض والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح التقريرأنه تم تكليف حوالي 100 عامل صحي لتعزيز الموظفين الحاليين في محطات الحجر الصحي الموجودة في تلك المطارات.
وقالت الدكتورة "نانسي ميسونير" ، مديرة المركز الوطني للمناعة وأمراض الجهاز التنفسي، إن الفيروس الجديد يشبه وراثياً فيروس "كورس" و"سارس" وهما فيروسان آخران سببا في تفشي المرض في العالم.
وأضافت أنه من المحتمل جدًا أن ترى الولايات المتحدة حالة واحدة على الأقل من الفيروس تصل إلى شواطئها.
وقالت "مسونير": "أتوقع أن نرى المزيد من الحالات وأعتقد أنه من المعقول أن تكون هناك حالة على الأقل في الولايات المتحدة، ولهذا السبب نحن نتحرك للأمام بسرعة مع هذا الفحص."
وتابعت ميسونير إن الصين أبلغت عن 45 حالة حتى الآن ، وكان هناك وفاة اثنين بين كبار السن من المرضى، لافتة إلى إنه خلال هذا الأسبوع فقط، تم الإبلاغ عن ثلاث حالات خارج الصين، واثنتان في تايلاند وواحدة في اليابان، كانوا جميعا في المسافرين من ووهان.
عادة ما تصيب فيروسات كورونا الحيوانات ولكن يمكنها أن تتطوروتصيب البشر، ثم تنتشرمن شخص لآخر.
وقال ميسونير "معظم المرضى لديهم صلة بسوق كبير للمأكولات البحرية والحيوانية، مما يشيرإلى انتشار الفيروس من إنسان إلى آخر، وتم إغلاق السوق في وقت سابق من هذا الشهرللتطهيروالتنظيف."
وأضافت أن الفيروسات الناشئة مثيرة للقلق لأن البشر ليس لديهم مناعة ولا توجد علاجات أو لقاحات متاحة لعلاجهم.
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