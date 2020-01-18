كيفية تفادي السمنة أثناء الحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2020 04:42 مساءً - حقيقة أن زيادة وزن الحامل من الأمور الطبيعية التي تُصاحب فترة الحمل، لكنها تُصبح مشكلة كبيرة قد تُعرضها إلى الإجهاض، وتسبب لها مشاكل صحية أخرى عندما تتعدى الـ14 كلغ خلال شهورها التسع.

وبحسب الدكتور خالد يوسف خبير التغذية ضرورة المحافظة على وزنك بإشراف طبيبتك النسائية وأخصائية التغذية، لحماية جنينك من زيادة معدل العيوب الوراثية، ولحماية نفسك من سكر الحمل، وتسمم الحمل، ومن ارتفاع نسبة إصابتك بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. كما أن زيادة الوزن الكبيرة خلال الحمل قد ُتعسّر عملية الولادة. السمنة والحمل أول شروط تفادي زيادة الوزن تقسيم وجبات الحامل إلى 6 وجبات خلال النهار، مع ضرورة أن لا تُجوّع نفسها، وأن لا تأكل في الوقت نفسه عن شخصين بحجة الحمل.

ولأن زيادة الوزن ترتبط بنوعية الطعام وكميته فإن خيارات طعام للحامل خلال النهار تساعدها في الحفاظ على وزنها، والحصول على العناصر الغذائية الضرورية لها ولجنينها. إذ إن المرأة الحامل تحتاج للتغذية السليمة بشكل عام. وفي الجزء الأول والثاني من الحمل إلى 300 - 400 سعر حراري زيادة فقط عن المرأة العادية.

والحامل يزيد وزنها من 12- 14 كيلوغراماً أثناء فترة الحمل، وأحياناً تزيد أكثر من ذلك بسبب هرمونات تثبيت الحمل. أيضاً البروجسترون يحبس المياه والأملاح في الجسم ما يجعل وزنها يزيد ولكن ستقل نسبته في الدم بعد الولادة. لذا من الضروري حصول الحامل على 400 ميكروجرام من الفوليك أسيد في أول 3 شهور حمل؛ لأنه يساعد في نمو الجنين. والفوليك أسيد موجود في اللحوم والأسماء والكبد المطهوّ وكل ما هو لونه أخضر غامق مثل الملوخية والبروكلي والسبانخ، والمكسرات مثل عين الجمل والفول السوداني، والبقوليات مثل الفول والفاصوليا واللوبيا.

ولحصول الحامل على 4 حصص في اليوم من الكالسيوم، يجب أن تتناول كل يوم كوب لبن وكوب زبادي وبيضة مسلوقة وقطعة جبنة قليلة الدسم، أو نصف كوب فول أو لوبيا أو فاصوليا أو ربع كوب من الأطعمة البحرية، التي تزيد من ذكاء الطفل. طعام يزيد من ذكاء طفلك Advertisements وعن نوع الطعام الذي لو تناولته الحامل فإنه سيزيد من ذكاء الطفل، ويقلل نسبة حدوث تشوهات في الجهاز العصبي للطفل، تناول الأطعمة البحرية وقت الحمل 3 مرات في الأسبوع مثل السمك والجمبري والكاليماري، والابتعاد عن السوشي والأسماء عالية الدهن والتونة لاحتوائها على الزئبق. أهمية تناول الأفوكادو لهذه الغاية؛ إذ إن الدراسات أكدت فوائده لذكاء الجنين، وكذلك تناول القشدة والكيوي واللوز والجوز. كما أن الأسماك الغنية بالأوميغا3 وبذور الكتان والمكسرات ترفع نسبة ذكاء الجنين.

وشار خبير التغذية أن دراسة حديثة أكدت، أن هناك علاقة بين وزن الأم أثناء الحمل وقدرات الطفل العقلية، مشيرة إلى أن الأطفال المولودين لأمهات يعانين من السمنة المفرطة، لديهم قصور في معدلات الذكاء. تابع باحثو الدراسة حالة 368 طفلاً مرتين، الأولى في سن الثالثة، والثانية في السابعة من العمر، للكشف عن العلاقة التي تربط بين ذكاء الطفل وبدانة الأم أثناء الحمل.

وبعد قياس مهارات الأطفال الحركية، التي تشمل القدرة على التنسيق والبراعة والحركة والسرعة، تبين للباحثين أن الأولاد الذين ولدوا لأمهات واجهن السمنة، حصلوا على درجات أقل مقارنة بالأطفال الذين ولدوا لأمهات لم يعانين من زيادة الوزن أثناء الحمل.

وقد حذروا من زيادة الوزن أثناء الحمل؛ لأن تأثيرات السمنة على صحة الأم، والمتمثلة في الاضطرابات الهرمونية ونقص بعض المعادن بالجسم، قد تمتد لتصيب الجنين ببعض المشكلات الصحية، ومنها بطء نمو مخ الطفل. مشكلة الحموضة وبالنسبة لمشكلة الحموضة يمكن تقليلها بأن تأكل أي شيء ناشف مثل توست مع ملعقة عسل نحل، وتبتعد عن بدء الإفطار بلبن أو زبادي. وعلى مدار اليوم يجب تناول وجبات صغيرة في فترات متقاربة، تأكل كل ساعتين. والممكن تناول أدوية فيها كالسيوم أو كربونات التي تعادل الأحماض وموجودة في الصيدليات ولكن مفعولها وقتي. والوجبات الخفيفة الأفضل بالنسبة للحامل هي اللوز؛ لغناه بالأسيد فوليك الضروري للحمل ولزيادة ذكاء الجنين، وحمايته من بعض التشوهات الخلقية في سلسلة الظهر، أو الشفاه وغيرها.

من المهم أن تتناول الحامل بين فترتي الفطور والغداء كمية من المكسرات على أنواعها لفوائدها الكبيرة. أما وجبة الغداء فيجب أن تتضمن أي نوع من أنواع اليخنة، والابتعاد عن المعجنات لأنها تزيد وزن الحامل ولا تفيد الجنين غذائياً.

بين وجبتي الغداء والعشاء، تستطيع الحامل تناول حبتين من الفاكهة إذا لم تكن تُعاني من سكري الحمل، أما عند المساء فتكتفى بتناول ساندويش من اللبنة أو الجبن، أو صحن من الشوربة، أو وجبة من اللبن والخيار. قبل النوم بإمكان الحامل تناول حبتين من الفاكهة أو الجزر مع ضرورة الابتعاد عن المشروبات الغازية.

يمكنك أن تدللي نفسك أيضاً بقطعتين من الحلوى في الأسبوع شرط أن يتم تناولهما بعد وجبة الغداء بحسب أخصائية التغذية، مع التركيز على ضرورة إدخال اللحوم والدجاج والسمك إلى وجباتك اليومية.

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