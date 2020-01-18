كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2020 04:42 مساءً - تعرف تقلصات الرحم في الشهر الثامن من الحمل باسم "تقلصات براكستون هيكس"، وتنسب للطبيب الذي اكتشفها ولها عدة أسباب تشير لها الدكتورة لمياء عبد الجواد -أخصائية النساء والولادة كما يلي... الشهر الثامن من الحمل تحدث هذه التقلصات بسبب وضعية رأس الجنين؛ حيث ينزل رأس الجنين إلى الأسفل فتشعر الحامل بتحجر البطن وتصلبه مما يؤدي لحدوث التقلصات التي تبدو عادية ولا داعي للقلق منها.

قد تزداد حدة التقلصات بسبب وجود أكياس على المبيضين لدى الحامل.

وتزيد في حالة التهاب المثانة والمسالك البولية.

يرى الأطباء أن هذه التقلصات مفيدة للحامل؛ لأنها تساعد على الولادة الطبيعية. متى تصبح هذه التقلصات خطرة؟ في حال زيادة حدتها.

في حال عدم قدرتك على الوقوف لمدة طويلة.

الشعور بألم أثناء الجماع. نصائح لتقليل تقلصات الشهر الثامن: Advertisements تنصح الحامل بالخلود إلى الراحة.

مراقبة وزن الحامل.

التقليل من الجماع.

التقليل من الوقوف لفترة طويلة. متى يجب اللجوء إلى الطبيب؟ في حال استمرت التقلصات، فهي قد تكون علامة على الولادة المبكرة.

في حال ظهرت بعض الأعراض يجب اللجوء للطبيب مثل استمرار ضيق التنفس، رغم أن ضيق التنفس يكون طبيعياً بسبب كبر حجم الجنين. الأعراض التي تشير للولادة المبكرة في الشهر الثامن من الحمل: نزول الدم الأحمر الباهت الفاتح اللون.

وجود ألم مستمر في الظهر.

حدوث النزف الرحمي الذي قد يشير إلى نزول المشيمة قبل الجنين في الحوض، وتستدعي الراحة التامة أو اللجوء إلى الولادة المبكرة في حال عدم توقف النزف، كما أن تمزق الرحم يؤدي إلى حدوث النزف الخطر.

شعور الحامل بألم أثناء التبول، وكذلك وجود ضغط على منطقة الحوض مما ينذر بولادة مبكرة. ماذا يفعل الطبيب في حال وصول الحامل للأعراض السابقة؟ يجب أن تخضع لفحص الدم؛ لأن فقر الدم يزيد من هذه الأعراض.

تصوير الجنين بالسونار وإجراء تخطيط للرئة والقلب.

وفحص كمية السائل الأمينوسي حول الجنين.

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