شكرا لقرائتكم خبر عن فائدة جديدة لـ«الحليب» خالي الدسم.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

توصلت دراسة حديثة أجريت في جامعة بريغهام يونغ بولاية يوتا الأمريكية، إلى أن شرب الحليب الخالي من الدسم قد يبطئ شيخوخة الحمض النووي لدى الإنسان بشكل ملحوظ.

ويشير الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يشربون الحليب الذي يحتوي على 0.3% من الدسم، قد يحافظون على شبابهم لفترة أطول من الأشخاص الذين يتناولون الحليب الذي يحتوي على 3.6% من الدسم.

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وقد أجريت الدراسة على ما يقرب من 6000 شخص، قام العلماء خلالها بتحليل جينات المشاركين اعتماداً على نوع الحليب الذي يتناولونه.

ويعتقد العلماء الذين قاموا بالدراسة بأن الدهون المشبعة في الحليب تضع ضغطاً كبيراً على الخلايا، وتساهم في موت الأنسجة في الجسم، مما يساهم في تسريع الشيخوخة.

وقال رئيس الدراسة الدكتور لاري تاكر “لقد لاحظنا فرقاً واسعاً بين جينات الأشخاص الذين يتناولون الحليب خالي الدسم، وأولئك الذين يتناولون الحليب الذي يحتوي على نسبة من الدسم. وفقاً لنتائج دراستنا، أنصح بتناول الحليب خالي الدسم لتجنب الشيخوخة المبكرة”.