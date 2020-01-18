مدرب مصري ينثر الحب بهدايا فرعونية

خطف أيمن المزين، المدير الفني لفريق طنطا، أنظار متابعي الدوري المصري، بسبب حرصه على القيام بلفتة مميزة تجاه مدربي الفرق المنافسة، خاصة الأجانب منهم، بمنحهم هدايا تذكارية.

ويحرص المزين باستمرار على منح المدربين المنافسين هدايا تذكارية، ويختص الأجانب منهم بهدايا تحمل الطابع الأثري وتروج للتاريخ المصري القديم، وتعكس الحضارة العريقة لبلاده،مثل الأقنعة والتماثيل الفرعونية وما شابه ذلك.

وشهدت مباراة طنطا الأخيرة بالدوري أمام الأهلي إهداء مدرب طنطا تمثال "توت عنخ آمون"، أحد الملوك الفراعنة المصريين، للسويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق الأحمر، قبل انطلاق مباراة اللقاء الذي أقيم باستاد القاهرة.

ونظرا لأن مباريات الأهلي تحظى بتغطية إعلامية كبيرة فإن لفتة المزين خطفت الأضواء، رغم أنها ليست جديدة على المدرب المصري، ويحرص على القيام بها بشكل منتظم.

"العين الرياضية" تواصلت مع مدرب طنطا الذي قال في تصريحات خاصة: "تهادوا تحابوا، هذا سر تقديمي الهدايا للمدربين المنافسين، وكنت أحرص على القيام بها منذ كنت مدربا بالدرجة الثانية".

وأضاف: "لا أقدم الهدايا للمدربين الأجانب فقط بل للجميع، لكني أختص الأجانب بهدايا تحمل طابعا أثريا من أجل الترويج للسياحة المصرية، ونقل صورة جيدة عن بلدنا وكيف نتعامل بشكل حضاري مع الجنسيات المختلفة".

Advertisements

وتابع: "أجد ردود فعل مميزة تجاه ذلك الأمر، وآخرها كان من فايلر، مدرب الأهلي، الذي أرسل لي رسالة شكر خاصة عبر سامي قمصان مساعده في الجهاز الفني".





وكان المزين منح الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، تمثالا فرعونيا تذكاريا، قبل المباراة التى جمعت الفريقين مؤخرا بالدوري، وقبله مواطنه سيباستيان ديسابر، مدرب بيراميدز السابق، الذي منحه درعا تذكاريا.

كما منح من قبل هدايا مميزة لمدربين مصريين، بينها مصحف لطارق يحيى، مدرب طلائع الجيش، قبل مواجهة الفريقين في شهر نوفمبر الماضي، ودرع تذكاري لحسام حسن المدير الفني السابق لفريق سموحة.

ويعد المزين أحد المدربين الذين اشتهروا في الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة، بعدما قاد 4 فرق للصعود للدوري المصري الممتاز خلال آخر 5 سنوات، وهي الرجاء (2014) والشرقية (2016) والأسيوطي أو بيراميدز حاليا (2017) ثم طنطا (2019).

يذكر أن طنطا خسر آخر مبارياته بالدوري المصري أمام الأهلي بخماسية دون رد، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الـ17 (قبل الأخير) بجدول الترتيب، بعد خوض 13 مباراة بالمسابقة.



