شكرا لقرائتكم خبر عن بكتيريا الأمعاء يمكن أن يكون لها تأثير على فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الأبحاث إلى وجود رابط بين بكتيريا الأمعاء ونجاح خطط إنقاص الوزن، فإذا كنت تعتقد أن هذا أمر يصعب تصديقه، فقد تكون مخطئًا، فهناك تريليونات من أنواع البكتيريا التى تعيش فى القناة الهضمية أو الجهاز الهضمى، ويعد جسمك محور البكتيريا التى لا تعد ولا تحصى ومعظمها لديها منازلها الثابتة فى الأمعاء.

وعلى الرغم من أن العديد من بكتيريا الأمعاء هذه يمكن أن تمنحك أوقاتًا عصيبة، إلا أن هناك عددًا قليلاً منها تلعب أدوارًا محورية فى مساعدتك على أداء العديد من الوظائف الفسيولوجية، فعلى سبيل المثال، فهى مفيدة فى جعل عملية التمثيل الغذائى لديك أكثر كفاءة، وإنتاج بعض المواد الكيميائية والهرمونات التى تجعلك جائعًا أو ممتلئًا، وكل هذه لها تأثير على أهدافك فقدان الوزن.

وهناك مجموعة واسعة من الدراسات العلمية التى وجدت صلة اتجاه بين وزن الجسم والبكتيريا الأمعاء، وذلك وفقا لتقرير مجلة Cell.

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التنوع فى بكتيريا الأمعاء

كلما زاد تنوع بكتيريا الأمعاء كلما كانت فرصك فى التخلص من تلك الكيلوجرامات الإضافية بشكل أفضل، هذا لأن التنوع العالى فى هذه الكائنات الحية الدقيقة يضمن سرعة التمثيل الغذائى، وهو شرط أساسى لفقدان الوزن.

هناك دراسات أخرى وجدت أن الأشخاص الذين يعانون من بكتيريا الأمعاء الأقل تنوعًا نسبيًا يعانون من السمنة المفرطة.

كيف يكون لديك سلسلة من البكتيريا الصحية

يمكن زيادة كميات البكتيريا الصحية بأمعائك من خلال زيادة كمية الألياف في وجبات الطعام الخاصة بك، فمن المعروف أنها تغذي بكتيريا الأمعاء وتعزيز تنوعها، فقط اضف إلى نظامك 20-30 جراما من الألياف كل يوم، والتى تشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، إلى جانب الموز والثوم حيث أنها توفر كمية كبيرة من البروبيوتيك بكميات كبيرة، وهذه هي الألياف التي تغذى بكتيريا الأمعاء الصحية، أيضا ، يجب تجنب الأطعمة المصنعة قدر المستطاع.