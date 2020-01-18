السبت 18 يناير 2020

نصحت الرابطة الألمانية للتغذية بتناول الشوكولاتة والشوفان والبرتقال للتخلص من نزلات البرد بسرعة؛ لأنها تمد الجسم بالفيتامينات والعناصر المهمة لتقوية جهاز المناعة.



وأوضحت الرابطة أن دراسة بريطانية أكدت أن الشوكولاتة الداكنة تساعد في علاج السعال؛ لأن الثيوبرومين، وهو المادة الفعالة في الشوكولاتة، يساعد في التخفيف من حدة السعال.

وأضافت الدراسة أن الشوكولاتة بعد مضغها تشكل طبقة واقية على الأغشية المخاطية الحساسة بالحلق، وكلما كان لون الشوكولاتة داكنا كان ذلك أفضل.

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وعن الشوفان، قالت الرابطة إنه من أكثر المواد الغذائية المحتوية على عنصر الزنك، الذي يُعَد من العناصر الغذائية المهمة لعمل نظام المناعة، كما أنه يعزز من إنزيمات الجسم الخاصة، وتتم الاستفادة من فيتامين سي عند الارتباط بالزنك.

وأكدت الرابطة الألمانية أن البرتقال مفيد لعلاج نزلات البرد، ويعمل على إمداد الجسم بالكثير من فيتامين سي لتقوية جهاز المناعة.

وأضافت أن هذا الفيتامين يتوافر بكثرة في ثمار الحمضيات، ولكن يجب توخي الحذر عند الإصابة بالتهاب الحلق؛ لأن البرتقال قد يعمل على تهيج الأغشية المخاطية في الحلق.