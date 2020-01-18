تعرف على أفضل زيت طبخ لإنقاص الوزن!

السبت 18 يناير 2020

يمكنك التخلّص من عدة كيلوغرامات من الوزن الزائد عن طريق التحوّل من استخدام زيوت مشبعة الدهون إلى زيوت أحادية الدهون. لكن لا يوجد زيت معين يمكن أن تعتبره الأنسب للتخسيس، أو المناسب للجميع، هناك مجموعة زيوت صحية عليك أن تجرّب بعضها لتعرف النوع الذي يستجيب له جسمك على نحو أفضل.



زيت الزيتون. من أفضل زيوت الطعام الصحية زيت الزيتون لأنه يحتوي على 78 بالمائة دهون أحادية، و14 بالمائة دهون مشبّعة. وهو مناسب للسلطات أو الأطعمة الباردة، والطهي على نار خفيفة، ولا ينبغي تسخينه لدرجات حرارة عالية أو استخدامه في القلي.

زيت الكانولا. نسبة الدهون الأحادية في زيت الكانولا 62 بالمائة، والدهون المشبعة 7 بالمائة فقط. يمتاز هذا الزيت بأنه مناسب للطهي على حرارة متوسطة إلى عالية، ويمكن استخدامه في القلي بأمان.

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زيت بذور البندق. يمتاز هذا الزيت بنسبة الدهون الأحادية التي تبلغ 82 بالمائة، ونسبة الدهون المشبعة المنخفضة والتي تبلغ 7 بالمائة. ويناسب هذا الزيت الطبخ على حرارة متوسطة إلى عالية.

زيت عبّاد الشمس. تبلغ نسبة الدهون الأحادية في هذا الزيت 79 بالمائة، والدهون المشبعة 14 بالمائة، وهو مناسب للحرارة العالية والقلي.

زيت اللوز. نسبة الدهون الأحادية في زيت اللوز 65 بالمائة، والدهون المشبعة 7 بالمائة فقط، ويمكنك استخدامه في كل أغراض الطبخ بما في ذلك القلي على حرارة عالية.