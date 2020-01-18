خبراء: قلة النوم وراء زيادة وزنك!

السبت 18 يناير 2020

مع اختلاف نمط الحياة وزيادة الضغط والتوتر العصبي يعاني بعض الأشخاص من قلة النوم، نتيجة إفراز هرمون الجريلين المسؤول عن الشعور بالجوع وقلة النوم والتوتر، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن.



وأوضحت مجلة "فرويندين" الألمانية أن التأثيرات السيئة لهذا الهرمون تشمل إبطاء عملية الأيض والتقليل من حرق الجسم للدهون، مضيفة "تكمن المشكلة هنا في أن هذا الهرمون ينشط إفرازه عند الشعور بالجوع وقلة النوم".

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم لا يعانون من زيادة الوزن فحسب، بل أيضا من زيادة في مستوى السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم وتخزين الدهون.

وقدمت المجلة الألمانية بعض النصائح والإرشادات للتغلب على هذه المشكلة ومنها:

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ينبغي على المرء الحصول على فترة كافية من النوم تمتد من 7 إلى 8 ساعات ليلا، مع تجنب تناول الطعام قبل الذهاب للنوم مباشرة.

لضمان إفراز الهرمونات بسلاسة أوصت المجلة الألمانية بتناول الوجبات الغذائية (من 3 إلى 4 مرات يوميا) بشكل منتظم، مع وجود فترات بينية بين الوجبة والأخرى، إضافة إلى ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن يشتمل على العناصر الغذائية المهمة.

تسهم الرياضة في التخلص من التوتر والشعور بالسعادة والتوازن الهرموني في الجسم.

تحدث عمليات تكميلية هرمونية بشكل دائم في الجسم وترتبط بإيقاع معين، وكلما كان نمط الحياة منتظما كان الجسم أفضل مع إيقاعه الداخلي.