فيديو يوثق استعادة امرأة لابتسامتها بعدما التهم السرطان وجهها وتغلبت عليه

تنفست دينيس الصعداء بعد مشاهدتها لأول مرة عينها الصناعية الجديدة وجزء من وجهها يعود من جديد، بعد أن دمّر مرض السرطان أجزاء من وجهها وإحدى عينيها، وظهرت السعادة على وجه المريضة لأول مرة، عندما شعرت بالأمل من إمكانية استعادة وجهها، وتخفيف حدة التشوهات التي أصابت أجزاء منه.

وبحسب الفيديو الذي نشرته "بي بي سي" فقد أصيبت دينيس بالمرض قبل أعوام، وتغلبت عليه، لكنها خرجت من معركتها مع المرض الخبيث بوجه مدمر، وأخذ علماء برازيليون صورة لوجهها عن طريق الموبايل، وقاموا بتصميم أجزاء من وجهها من خلال الطابعات الثلاثية الأبعاد.

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وبحسب الأطباء، فقد ساهمت هذه التقنية بتخفيض التكاليف الكبيرة لعلميات تجميل الوجه، وتخفيض الزمن اللازم لتنفيذ هذه القوالب، وتنوي دينيس العودة إلى حياتها الطبيعية وقالت في تصريح لها "أنا سعيدة جدا لكوني استطعت أن أخرج إلى الشارع مجددا".

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