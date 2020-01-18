5 أنواع من السلطات تفسد حميتك الغذائية وتتسبب في زيادة الوزن وتضر بالصحة

يحرص البعض على تناول السلطات على اختلاف أنواعها اعتقادا منهم أنها من أفضل الأطعمة المفيدة للصحة، وتقوية المناعة، ورفع معدل حرق الدهون، ولكن الحقيقة ليست، بالمطلق، كذلك.وبحسب موقع "webmd"، فليس كل أنواع السلطات تفيد الصحة، فمنها ما تضر الصحة وتتسبب في أضرار صحية متعددة كارتفاع الكوليسترول، وزيادة الوزن. وفوائدها من عدمها تعود في المقام الأول إلى مكونات طبق السلطة.

وحدد الموقع قائمة بأسوأ أنواع السلطات كالأتي:

1- سلطة صلصة الكريمة

إضافة صلصة الكريمة إلى السلطة، يكسبها سعرات حرارية عالية والمزيد من دهون مشبعة، فمعلقتين من هذه الصلصة تحتوي على 150 سعرة حرارية و15 غراما من الدهون.

اقرا ايضاً:

اختبار لتحديد نسبة السعرات الحرارية في السلطة والهمبرغر

ولهذا السبب، يجب الابتعاد عن هذه السلطة قدر المستطاع، لأنها تسبب زيادة الوزن، لأنها تحتوي على دهون أكثر مما يوجد في ساندويتش تشيز برجر مع البطاطا المقلية.

2- سلطة خالية من الدهون

يعتاد بعض متبعي أنظمة الدايت على تناول السلطة الخالية من الدهون، لاعتقادهم أن بهذه الطريقة سوف يفقدون الوزن الزائد، وهذا غير صحيح، لأن الدهون شأنها شأن باقي العناصر الغذائية، يحتاج الجسم للأنواع المفيدة منها.

وهذا ما أكدته إحدى الدراسات، مشيرة إلى أن الجسم يحتاج إلى ضرورة تناول فيتامينات معينة ، مثل A وD وE وK والتي توجد في الدهون والزيوت الصحية.

Advertisements

3- سلطة الدجاج المقرمش

تكتسب السلطة الخضراء المزيد من السعرات الحرارية والدهون المشبعة عند إضافة قطع الدجاج المقلي "المقرمش" إليها، وعند تناولها، يزداد خطر الإصابة بالسمنة المفرطة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

4- سلطة مع الخبز المحمص والجبن

إضافة الخبز المحمص إلى السلطة، ليس قرارا صائبا، لاحتواء هذا الخبز على نسبة عالية من الأملاح، التي تزيد من فرص احتباس السوائل بالجسم، كما تسبب ارتفاع ضغط الدم.

أما الجبن، يجب الابتعاد عنه قدر المستطاع، لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون والزيوت المهدرجة، ويمكن لمحبي الجبن، الاعتماد على الأنواع قليلة الدسم، حتى لا تكتسب السلطة المزيد من السعرات الحرارية.

5- سلطة المايونيز

يعد المايونيز من المقبلات التي يفضلها بعض الأشخاص، نظرا لمذاقه اللذيذ، مع العلم أنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون والأملاح، ويمكن استبداله بالزبادي قليل الدسم، لاحتواء الزبادي على بكتيريا مفيدة لصحة الأمعاء.

قد يهمك ايضاً:

السعرات الحرارية للتمر لا تهدد الرجيم

إليكي بعض الحقائق المهمة حول السعرات الحرارية