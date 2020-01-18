"العسل الملكي" و"شينجدا"..منتجات منشطة جنسيا تحذر منها الهيئة العليا للأدوية

السبت 18 يناير 2020

حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، من منتجات دوائية ”منشطة جنسيا“، تباع في الصيدليات اليمنية، وتشكل خطرا على مرضى القلب والسكري ومن يعانون من ارتفاع في نسبة الدهون.



وقالت الهيئة العليا للأدوية في بيان لها: "إن منتجين يحملان اسم ”العسل الملكي الأصلي“، ومنتج ”شيدا“، وهما منتجان يستخدمان كمحفزات جنسية".

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وأوضح البيان أن المنتجين ”يحتويان على مادة دوائية غير معلن عنها، وهي مادة فيردنافيل والتي تسبب في انخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل إلی مستوى خطير، ويمكن أن تشكل خطرا على المرضى المصابين بأمراض القلب والسكر وارتفاع في نسبة الدهون الخاصة، وخاصة للمرضى الذين يتناولون أدوية تحتوي النيترات“.

وأوصت الهيئة العليا للادوية في بيانها بسرعة التخلص من العينات الموجودة لدى الوكلاء، وسحب المنتج من السوق وعدم استيراده.