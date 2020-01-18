شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول المزيد من الخضروات والفواكه لا يعالج سرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد الباحثون أن مرضى سرطان البروستاتا المخصص لهم، تناول 7 وجبات أو أكثر من الخضراوات والفواكه يوميًا لم يعرفوا أي حماية إضافية من زيادة فبالرغم من أن تناول المزيد من الفواكه والخضروات وممارسة التمرينات الرياضية قد لا يشفي من السرطان ، إلا أنه قد يبقي الجسم أقوى وأكثر صحة ، مما قد يساعد على تحمل علاجات السرطان.

وتشير الدراسات السابقة إلى أن الأطعمة التي تحتوي على الكاروتينات عالية لها خصائص مضادة للأكسدة ، والتي يمكن أن تحمي الرجال من سرطان البروستاتا، و بعض هذه الأطعمة تشمل الخضروات الورقية والبروكلي والملفوف والجزر والطماطم.

ومع ذلك ، فإن الدراسة ، التي نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية " the American Medical Association" ، تبين أن تناول المزيد من المنتجات لن يشفى ولا يوقف المرض.

البيانات أشارت إلى أنه على الرغم من المعتقدات السابقة، فإن تناول المزيد من الخضروات لن يغير مسار سرطان البروستاتا او يعالجه، فعلى الرغم من أن اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات وممارسة المزيد من التمرينات، قد لا يعالج السرطان ، فإنه قد يبقي الجسم أقوى وأكثر صحة ، مما قد يساعد المرضى على تحمل علاجات السرطان".

ووفقا للباحثين، قد تساعد تغييرات النظام الغذائي الصحى إلى تحسين النتائج في مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ، ولكن ليس في السرطان.

أعراض سرطان البروستاتا

أعراض سرطان البروستاتا تبدأ عندما ينمو سرطان البروستاتا، لدرجة أنه يبدأ في الضغط على مجرى البول الذي يحيط به، بعض سرطانات البروستاتا صغيرة للغاية بحيث لا يمكن الشعور بها أثناء فحص المستقيم الروتيني وقد لا تسبب أي أعراض، وفى حالة ظهور أعراض قد تشمل الأعراض:

-الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، وخاصة في الليل.

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-شعور مؤلم أو حارق عند التبول.

-عدم القدرة على التبول.

-دم في البول أو السائل المنوي.

-مشاكل الانتصاب.

-صعوبة في بدء التبول أو احتباس البول.

-ألم متكرر أو تصلب في أسفل الظهر أو الوركين أو الفخذين العلويين.

-تدفق ضعيف أو متقطع من البول.