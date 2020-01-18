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شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف 4 إصابات بالالتهاب الرئوي في الصين والان مع التفاصيل
السبت 18 يناير 2020
أعلنت السلطات الصحية الصينية، السبت، اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي بعد تفشي ما يعتقد أنها سلالة جديدة من فيروس "كورونا" بمدينة ووهان في وسط البلاد.
وقالت لجنة الصحة في ووهان، في بيان، إنه تم تشخيص الأفراد الأربعة بالالتهاب الرئوي، الخميس، وإن حالتهم مستقرة.
وجاء البيان بعد يوم من تأكيد اللجنة وفاة شخص ثان بسبب الالتهاب الرئوي.
وأصيب نحو 50 شخصا حتى الآن بالعدوى، وتقتصر حالات الإصابة حتى الآن على أفراد سافروا أو عاشوا في ووهان، لكن منظمة الصحة العالمية حذرت المستشفيات في مختلف أنحاء العالم من احتمال اتساع نطاق التفشي.
ولا تزال ذكريات تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس" في آسيا عامي 2002 و2003 ماثلة في الأذهان عندما ظهر في الصين، وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم.
وسلالات فيروس كورونا عائلة كبيرة يمكن أن تسبب عدوى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة والتهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس".
وتسعى منظمة الصحة العالمية والصين ودول أخرى إلى الحيلولة دون انتشار الفيروس قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الأسبوع المقبل، والتي يسافر خلالها كثير من سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار إلى الخارج.
وأعلنت تايلاند عن ثاني إصابة بالالتهاب الرئوي، الخميس، وهي لامرأة (74 عاما) من مدينة ووهان.
وتتوقع تايلاند ما يقرب من مليون زائر صيني خلال عطلة رأس السنة القمرية، وكثفت إجراءات المراقبة في المطارات التي تستقبل رحلات من ووهان، وأكدت اليابان أن رجلا أصيب بالفيروس بعد زيارته ووهان.
وكثفت السلطات في إندونيسيا إجراءات فحص الركاب في جميع نقاط الدخول لمواجهة التفشي، كما تفحص الفلبين كل الركاب في الموانئ والمطارات.
وذكرت السلطات في ماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية أيضا أنها تفحص الركاب القادمين من ووهان.
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